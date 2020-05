Corona: Spielplätze in Gladbeck ab Donnerstag geöffnet

Die Eltern und ganz besonders auch den Nachwuchs wird es freuen: Ab Donnerstag können die Spielplätze in Gladbeck wieder genutzt werden. Die Stadtverwaltung folgt damit dem Vorgehen auf Landesebene zur Lockerung einiger der bestehenden Regeln zur Eindämmung der Corona-Pandemie.

Alle Spielplätze in Gladbeck sind ab Donnerstag wieder geöffnet

Rutschen, im Sand spielen und nach Herzenslust gemeinsam mit den Freunden klettern und toben - das ist ab dem 7. Mai wieder auf allen Spielplätzen im Stadtgebiet möglich. "Wir haben uns dazu entschlossen, alle Spielmöglichkeiten gleichzeitig wieder freizugeben", erklärt Stadtsprecher David Hennig. Davon erhoffe man sich in der Verwaltung den Effekt, dass es nicht irgendwo direkt zu rummelig wird.

Teams vom Kommunalen Ordnungsdienst und vom ZBG werden Mittwoch damit starten, die Verbotsschilder von den Spielflächen überall im Stadtgebiet wieder zu entfernen. Gut 100 städtische Spielplätze gibt es in Gladbeck - vom großen Themenspielplatz über die Bolzplätze bis zu den einzelnen Klettergerüsten in der Fußgängerzone.

Den Erwachsenen wird empfohlen, einen Mund-/Nasenschutz zu tragen

Auflagen zur Nutzung der Anlagen wird es nur für die Erwachsenen geben, wie Hennig betont. Das gelte beispielsweise für die Abstandsregelung von 1,50 Meter, die natürlich eingehalten werden muss. Auch empfehle die Stadtverwaltung den erwachsenen Begleitpersonen das Tragen eines Mund-/Nasenschutzes, so lange man sich auf einem Spielplatz aufhält. Von den Kindern hingegen könne man nicht erwarten, dass sie beim spielen Abstand zueinander halten, so David Hennig weiter.

Vorerst abgestellt bleibt das Wasser auf den Spielplätzen, also auch auf dem großen Wasserspielplatz am Hallenbad in der Innenstadt. "Schon seit Anfang März sind alle öffentlichen Wasserquellen, wie zum Beispiel auch die Brunnen in der Innenstadt, abgestellt. Diese Maßnahme wurde ergriffen, um größere Ansammlungen an diesen Stellen zu vermeiden. Das soll auch erst einmal noch so bleiben", sagt der Stadtsprecher.

Darüber hinaus werden die Teams vom KOD natürlich auch weiter regelmäßig auf den Spielplätzen nach dem Rechten sehen. Schließlich gelten nach wie vor die Kontaktverbote in der Corona-Krise. Das heißt, es dürfen sich immer nur zwei Personen oder die Familienmitglieder, die gemeinsam in einem Haushalt wohnen, zusammen in der Öffentlichkeit aufhalten.