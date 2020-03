Corona Corona: Susanne Schalz macht ihr Atelier in Gladbeck dicht

Gladbeck. Die Künstlerin sagt die Eröffnung ihrer Frühlingsausstellung im Magazin ab. Die Werke will Susanne A. Schalz aber auf ihrer Homepage zeigen.

Das große farbenfrohe Plakat an der B224 ist ein Hingucker. In typischer Susanne-Schalz-Manier wirbt ein gemalter Förderturm für die Eröffnung der Frühlingsausstellung, zu der die Künstlerin für den 22. März einlädt. Doch angesichts der Verbreitung des Coronavirus’ bleibt das Magazin an der Talstraße vorerst geschlossen.

Es wird keinen offiziellen Start der aktuellen Präsentation geben. „Wie gerne hätte ich jeden Gast persönlich zu meiner Vernissage begrüßt“, so Susanne A. Schalz. Bedauernd: „Aber Corona hat NEIN gesagt!“ Dennoch will sie Kunst-Fans ihre neuen Werke nicht vorenthalten.

Über ihre Homepage „www.pott-in-farbe.de/vernissage/“ möchte Schalz ab Sonntag, 22. März, zeigen, was in ihrem Atelier bei der Ausstellungseröffnung zu sehen gewesen wäre.