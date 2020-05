Corona: Weiterer Bewohner vom Cura-Seniorenzentrum gestorben

Gladbeck. In Gladbeck gibt es nun 18 Todesfälle, die im Zusammenhang mit dem Coronavirus stehen. Ein Altenheim in der Innenstadt ist besonders betroffen.

In Gladbeck gibt es einen weiteren Corona-Todesfall. Es handelt sich um einen 89-jährigen Mann. Nach WAZ-Recherchen war auch dieser Mann ein Bewohner des Cura-Seniorenzentrums. Somit erhöht sich die Todeszahl in der Einrichtung auf sechs Senioren. Insgesamt gibt es in Gladbeck nun 18 Todesfälle, die im Zusammenhang mit dem Coronavirus stehen.

Landrat Süberkrüb rechnet mit weiteren Todesfällen in dem Heim

Das Cura-Seniorenzentrum in der Innenstadt ist besonders von der Corona-Pandemie betroffen. In der Pressekonferenz der Kreisverwaltung Recklinghausen am Dienstag zu den hohen Infektions- und Todeszahlen in Gladbeck hatte Landrat Süberkrüb bereits die Befürchtung geäußert, dass noch weitere Cura-Bewohner am oder mit dem Virus sterben werden. Zu dem Zeitpunkt waren zwölf Bewohner und vier Mitarbeiter dort mit dem Coronavirus infiziert.

Insgesamt gibt es in Gladbeck mit Stand Mittwochmittag 181 bekannte Infektionsfälle - zwei mehr als noch am Dienstag. Gestiegen ist aber auch die Zahl der gesundeten Personen, und zwar von 118 auf 122. Das bedeutet, dass es in Gladbeck aktuell 41 aktive Infektionsfälle gibt, drei weniger als noch am Dienstag.

Die Infektionszahlen aus dem gesamten Kreis Recklinghausen

Die Zahl der positiv auf das Corona-Virus getesteten Personen im gesamten Kreis Recklinghausen beläuft sich aktuell auf 1.111. Als gesundet gelten inzwischen 894 der positiv getesteten Personen. Es gibt 28 Todesfälle. In Castrop-Rauxel gibt es 120 bekannte Infektionsfälle, davon sind 79 Personen wieder gesund. Es gibt einen Todesfall. Datteln hat 47 Fälle, 45 Personen sind gesundet. Es gibt einen Todesfall. Dorsten kommt auf 150 Infektionsfälle, von denen 142 gesundet sind. Es gibt vier Todesfälle.

‣ Interaktive Karten: So verbreitet sich das Coronavirus in NRW und weltweit - mit aktuellen Fallzahlen für alle Kreise und kreisfreien Städte So verbreitet sich das Coronavirus in NRW und weltweit - mit aktuellen Fallzahlen für alle Kreise und kreisfreien Städte

Haltern am See hat 78 Infektionsfälle. 73 Personen sind wieder gesund. In Herten sind es 85 Fälle, davon sind 80 gesundet. Marl hat 90 bekannte Infektionsfälle, 83 Personen sind wieder gesund. In Oer-Erkenschwick sind 162 Fälle und 115 Gesundete. Es gibt zwei Todesfälle. Recklinghausen hat 143 Fälle, von denen 112 wieder gesund sind. Es gibt zwei Todesfälle. Waltrop: 55 Fälle, 43 Gesundete.

So ist die Corona-Situation in Gelsenkirchen

In Gelsenkirchen liegt die Zahl der bekannten Infektionsfälle insgesamt bei 355, davon sind 98 Infektionen noch aktiv. 246 Personen sind wieder gesund. Es gibt elf Todesfälle. Aus Bottrop liegen noch keine aktuellen Zahlen vor.