Corona: Weiterer Cura-Bewohner in Gladbeck ist gestorben

Im Cura-Seniorenzentrum in Gladbeck hat es einen weiteren Corona-Todesfall gegeben. Das Altenheim in der Innenstadt ist besonders betroffen.

Gladbeck. Im Cura-Seniorenzentrum in Gladbeck ist ein weiterer Bewohner gestorben. Die Zahl der dortigen Todesfälle erhöht sich somit auf acht.

In Gladbeck ist ein weiterer Mensch in Verbindung mit dem Corona-Virus gestorben. Das Kreisgesundheitsamt meldete am Sonntag einen 76-jährigen Mann, der positiv auf das Virus getestet war. Laut Auskunft des Kreisgesundheitsamtes handelt es sich bei dem Verstorbenen um einen Bewohner des Cura-Seniorenzentrums. Somit sind in der Einrichtung inzwischen acht Bewohner an oder mit Corona gestorben. Insgesamt gibt es in Gladbeck nun 20 Todesfälle.

Die Zahl der Infizierten ist auf 201 gestiegen. Am Freitag waren noch 190 Infektionen bekannt. 133 Menschen gelten inzwischen wieder als gesund. Somit gibt es in Gladbeck aktuell 48 Infizierte.

Im gesamten Kreis sind Stand Sonntag 1164 Fälle registriert, 941 Menschen davon gelten wieder als gesund. Es gibt 34 Todesfälle.

So sind die Infektionszahlen im gesamten Kreis Recklinghausen

So ist die Lage in den weiteren Kreisstädten: In Castrop-Rauxel gibt es 127 registrierte Fälle, 81 Gesundete und einen Todesfall; in Datteln sind 49 Menschen erkrankt, 45 von ihnen wieder gesund, ein Mensch, der positiv auf das Virus getestet war, starb. In Dorsten gibt es 151 bekannte Fälle, 142 Gesundete und fünf Todesfälle. Halten am See zählt 82 Fälle und 77 Gesundete, in Herten sind 86 Infizierungen bekannt, 81 Menschen gelten davon wieder als gesund.

In Marl erkrankten 102 Menschen, 87 sind wieder gesund, ein Mensch starb. In Oer-Erkenschwick gibt es 162 registrierte Fälle, 128 Gesundete, zwei Verstorbene. In Recklinghausen sind nun 149 Infizierungen bekannt, 121 Menschen davon sind wieder gesund, drei Menschen starben. In Waltrop sind 55 Menschen erkrankt, 46 von ihnen wieder gesund und einer gestorben. (tab)