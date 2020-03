Corona: Wie können Gladbecker jetzt Parkausweise verlängern?

Gladbeck. Die Stadtverwaltung in Gladbeck ermöglicht eine Bearbeitung von Parkausweisen ohne persönliche Kontakte. Antworten auf die Kernfragen...

Parkausweise für Anwohner werden nur zeitlich begrenzt ausgestellt. Doch wie sollen Besitzer dieser Bescheinigungen sie in Corona-Zeiten verlängern? Eine Knöllchen einfach riskieren? Oder ist etwa eine Verlängerung in der aktuellen Krisen-Situation, in der Kontakte zu Mitmenschen möglichst ausgeschlossen werden sollen, unnötig und Kontrollen fallen weg? Stadtsprecher David Hennig beantwortet die Kernfragen.

Gladbeck: Die Bezahlung der Parkausweise ist per Überweisung möglich

„Bewohner und Handwerker oder auch Halter emissionsarmer Fahrzeuge können ihre Ausweise auch per E-Mail oder Telefon verlängern“, sagt der Rathaus-Mitarbeiter, „die Kolleginnen und Kollegen schicken die Ausweise dann per Post zu.“ Neuanträge könnten per E-Mail, über den Hausbriefkasten oder durch Abgabe am Eingang gestellt werden. Hennig weist darauf hin, dass die Stadtverwaltung Fragen zum Thema telefonisch beantworte.

Ein Bewohnerparkausweis kostet 75 Euro pro Jahr. „Die Bezahlung ist per Überweisung möglich. Banken und Sparkassen sind auch in jetzigen Situation geöffnet“, so David Hennig.

Er erläutert außerdem: „Bei den Schwerbehindertenparkausweisen richtet sich die Gültigkeit nach der Gültigkeit des Schwerbehindertenausweises, den der Kreis Recklinghausen ausstellt. Hier wird sowohl bei Neuausstellung als auch bei der Verlängerung ein Passbild benötigt, zudem muss der Schwerbehindertenausweis vorgelegt werden.“ Das Bild mit der Kopie des Ausweises könne entweder in den Hausbriefkasten geworfen, bei den Kollegen vorne am Eingang hinterlegt oder eingescannt per E-Mail geschickt werden.

David Hennig stellt klar: „Auf persönliche Termine im Rathaus kann insgesamt im Regelfall verzichtet werden, und eine Verlängerung und Ausstellung der Parkausweise ist weiterhin – auch rechtzeitig – möglich.“ Aufgrund der genannten Möglichkeiten sehe die Stadtverwaltung keine Einschränkung bei den Kontrollen vor.

Die Fachleute im Amt für Öffentliche Ordnung sind unter und zu erreichen.