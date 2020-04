Corona: Wie Supermärkte in Gladbeck den Einkauf regeln

Gladbeck. In Supermärkten treffen viele Menschen aufeinander. Die WAZ hat sich in Gladbeck umgeschaut, welche Regeln dort während der Corona-Krise gelten.

In Zeiten des Coronavirus’ ist Abstand halten das Gebot der Stunde, beim Einkaufen treffen jedoch viele Menschen aufeinander. Wie gehen die verschiedenen Supermärkte mit der Situation und dem erhöhten Sicherheitsrisiko um? Ein Erfahrungsbericht aus Gladbecker Supermärkten.

Ohne Einkaufswagen geht kaum noch was. Sie sollen helfen, den nötigen Sicherheitsabstand etwa zwischen Kunden an der Kasse einzuhalten und können die Anzahl der Besucher begrenzen. Damit sich die Kunden auch nicht am Griff des Wagens anstecken können, wird er etwa bei Edeka May am Zweckeler Markt vor jeder Nutzung desinfiziert. Zwei Sicherheitsbeauftragte sorgen dafür, dass jeder Kunde einen frisch desinfizierten Einkaufswagen bekommt und es kein Gedränge im Ein- und Ausgangsbereich gibt. Ein ähnliches Bild zeigt sich bei Lidl an der Sandstraße. Ein Security-Mitarbeiter desinfiziert auf Nachfrage den Griff des Einkaufswagens und reguliert den Marktzugang. Zu Stoßzeiten kann sich die Schlange der Wartenden so auch über den Parkplatz erstrecken.

Jeder Kunde benötigt einen eigenen Einkaufswagen

Wie bei den anderen Supermärkten weist man auch hier geduldig darauf hin, dass jede Person ihren eigenen Wagen benötigt – auch, wenn man als Paar den Markt betritt. Anders als bei Edeka, Lidl und Netto im Geschäftshaus Hoch10, wo ebenfalls ein Mitarbeiter den Marktzugang reguliert, gibt es bei Rewe Dick an der Horster Straße keine Wagenpflicht oder Regulierung des Kundenstroms. Im Laden helfen dann breite Gänge, vor allem im Neubau bei Netto und im Rewe, den gebotenen Sicherheitsabstand einzuhalten. Zusätzlich weisen zahlreiche Plakate und bei Netto auch Durchsagen auf ein umsichtiges Verhalten hin. Eine Schwierigkeit in allen Supermärkten: Wenn Kunden sich entgegenkommen, einander überholen oder an einer Wegkreuzung aufeinandertreffen, ist es kaum möglich, großen Abstand zu halten.

Die Klopapier-Regale sind häufig leer. Foto: Kerstin Kokoska / FFS

Das Phänomen der Hamsterkäufe gibt es auch in Gladbeck, sodass – abgesehen von Lidl – keiner der besuchten Supermärkte Mehl oder Toilettenpapier anbieten konnte, bei Netto und Rewe war zudem das Sortiment bei Konserven und Nudeln ausgedünnt. An vielen Stellen gibt es den Hinweis: Einkauf nur in haushaltsüblichen Mengen, jeder Kunde darf nur ein Paket Toilettenpapier kaufen.

Für WAZ-Leser Uli Brauner, der bei Edeka Zurheide einkaufen war, sind diese Beschränkungen problematisch: „Ich wollte für meine 92-jährige Mutter mit einkaufen. Das ging an der Kasse schief, da ich nicht nur zwei, sondern vier Konserven im Warenkorb hatte.“ Der Rat des Mitarbeiters, nach dem Einkauf noch einmal durch den Laden zu gehen, sei im Sinne der Kontaktvermeidung keine gute Idee, findet Brauner und merkt an, dass eine solche Regelung auch größere Familien, die ihren normalen Wocheneinkauf machen, betreffe. Er verstehe, dass die Supermärkte Maßnahmen gegen Hamsterkäufe treffen, aber solche starren Beschränkungen würden auch die derzeit benötigten Nachbarschaftshilfen behindern. Zu einer Stellungnahme gegenüber der WAZ war der Geschäftsführer von Edeka Zurheide nicht zu erreichen.

Gladbeck Kein Verbot von Hamsterkäufen Breckerfeld, Duisburg und Düsseldorf verbieten per Allgemeinverfügung Hamsterkäufe. Für Gladbeck kommt das nicht in Frage. „Aus unserer Sicht besteht kein Regelungsbedarf“, sagt Peter Breßer-Barnebeck, Chef der Kommunikationsabteilung im Rathaus. Die Geschäfte seien voll mit Lebensmitteln. „Es gibt nicht mal einen Hauch von Mangel. Außer natürlich bei Toilettenpapier und verarbeiteten Produkten wie etwa Nudelsoßen.“ Zwar habe der Krisenstab über ein Verbot von Hamsterkäufen diskutiert, sich dann aber dagegen entschieden. „Die Produkte, bei denen es einen Engpass gibt, werden eh nur in haushaltsüblichen Mengen abgegeben“, so Peter Breßer-Barnebeck.

Die Mitarbeiter an der Kasse sitzen hinter einer Plexiglasscheibe

Vor Abschluss des Einkaufs gilt es, das Ende der Kassenschlange zwischen den Regalen zu finden: Weil sich alle an den vorgegebenen und am Boden durch auffällige Klebestreifen markierten Sicherheitsabstand halten, sind die Schlangen länger als gewöhnlich. Hinter einer Plexiglasscheibe – diese Schutzvorrichtung gibt es in verschiedenen Ausführungen in allen besuchten Märkten – geschützt, scannt ein Mitarbeiter die Waren. Bevorzugter Weise per EC-Karte bezahlt, geht es dann mit dem Einkauf Richtung Ausgang. Da die Märkte die Abstandsmarkierungen jenseits des Kassenbereichs nicht weiterführen, staut es sich dort häufiger. Wenn Ein- und Ausgang nicht räumlich getrennt sind und Kunden hinter den Kassen ihre Waren in Taschen verpacken, können sie einen Sicherheitsabstand nur selten einhalten.

Einige Kunden tragen bei ihrem Einkauf einen Mund-Nasen-Schutz, viele Handschuhe, um sich vor einer Infektion zu schützen, schließlich müssen sie Waren oder Griffe an Kühltheken anfassen. Ein ähnliches Bild gibt es bei den Mitarbeitern der Supermärkte. Kassierer tragen Handschuhe, bei Edeka sind zusätzlich alle Mitarbeiter mit einem Mundschutz und Handschuhen ausgestattet. In den anderen Läden sind die Mitarbeiter etwa beim Einräumen der Ware meist mit Handschuhen im Einsatz.