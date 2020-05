Corona: Zahl der Gesundeten steigt in Gladbeck weiter

Gladbeck. Aktuell gibt es in Gladbeck 44 Fälle einer aktiven Infizierung mit dem Coronavirus. 118 Personen sind wieder gesund. Vier mehr als am Montag.

In Gladbeck gibt es mittlerweile insgesamt 179 bekannte Fälle einer Infektion mit dem Coronavirus. Davon sind 118 Personen bereits wieder gesund. Es bleibt bei 17 Todesfällen (Stand Dienstagmittag). Das heißt, dass die Statistik des Kreisgesundheitsamtes im Moment für Gladbeck noch 44 Fälle einer aktiven Infizierung mit dem Coronavirus aufweist.

Vier Personen mehr als am Montag sind in Gladbeck wieder gesund

Vier Personen mehr als noch am Montag sind wieder gesund. Es ist nur ein Infektionsfall hinzugekommen. Die Zahl der positiv auf das Coronavirus getesteten Personen im Kreis Recklinghausen beläuft sich aktuell auf 1100. Als gesundet gelten inzwischen 876 der positiv getesteten Personen. Es gibt 27 Todesfälle.

Bei dem neu hinzugekommenen Todesfall handelt es sich um einen 51-jährigen Mann aus Castrop-Rauxel mit Vorerkrankungen. Darüber hinaus gibt es in Castrop-Rauxel 120 bekannte Fälle einer Infektion mit dem Coronavirus. Davon sind 78 Personen wieder gesund. In Datteln sind es 47 Fälle, 44 Personen sind wieder gesund. Es gibt einen Todesfall. Dorsten hat 149 bekannte Infektionsfälle, davon sind 141 Personen gesundet. Es gibt vier Todesfälle.

Hier weitere Zahlen aus dem Kreis Recklinghausen sowie aus Bottrop und Gelsenkirchen

Haltern am See hat 78 Infektionsfälle, 73 sind wieder gesund. In Herten sind es 84 bekannte Fälle, es gibt 80 Gesundete. Marl kommt auf 90 Fälle, von denen 82 wieder gesund sind. In Oer-Erkenschwick sind es 158 Fälle, 109 sind wieder gesund. Es gibt zwei Todesfälle. In Recklinghausen sind es 141 Fälle, von denen 112 Personen wieder gesund sind. Auch in Recklinghausen gibt es zwei Todesfälle. Waltrop meldet insgesamt 54 bekannte Infektionsfälle, 39 davon sind wieder gesund.

In Gladbecks Nachbarstadt Bottrop gibt es 168 nachgewiesene Coronavirus-Fälle. 51 Personen sind aktuell erkrankt, 111 Personen sind wieder gesund. Es gibt sechs Todesfälle. 146 Personen befinden sich in Quarantäne. Gelsenkirchen meldet insgesamt 355 bestätigte Fälle einer Infektion mit dem Coronavirus. Aktuell gibt es 98 aktive Infektionen, 246 Personen sind wieder gesund. Es gibt elf Todesfälle.