Corona: Zahl der Neuinfektionen in Gladbeck ist gestiegen

Die Zahl der positiv auf das Coronavirus getesteten Menschen in Gladbeck hat sich um zehn Fälle erhöht.

Gladbeck. Die Zahl der Corona-Infektionen ist in Gladbeck von Freitag auf Montag um zehn Fälle gestiegen. Als wieder gesund gelten inzwischen 223 Menschen.

Die Zahl der Corona-Infektionen ist von Freitag auf Montag in Gladbeck um zehn Fälle gestiegen – von 261 auf 271. Das meldet das Kreisgesundheitsamt am Montag. Als wieder gesund gelten inzwischen 224 Menschen. Am Freitag lag die Zahl noch bei 223. Es bleibt bei 22 Todesfällen.

Im Kreis Recklinghausen gibt es derzeit 1376 bestätigte Corona-Fälle. Als genesen gelten inzwischen 1269 der positiv getesteten Personen. Es gibt 39 Todesfälle. In den vergangenen sieben Tagen hat es 42 Neuinfektionen gegeben. Die kritische Marke von 50 Neuinfizierten pro Woche auf 100.000 Einwohner liegt umgerechnet auf die Einwohnerzahl im Kreis Recklinghausen bei 308 Neuinfektionen, wird also aktuell nicht erreicht.

So ist die Lage in den weiteren Kreisstädten

Das sind die Zahlen aus den weiteren Kreisstädten (Aktuell bekannte Fälle / Genesene / Todesfälle): Castrop-Rauxel 137 / 132 / 1; Datteln 57 / 55 / 1; Dorsten 158 / 149 / 5; Haltern am See 84 / 84 / 0; Herten 98 / 91 / 1; Marl 127 / 117 / 1; Oer-Erkenschwick 210 / 194 / 3; Recklinghausen 174 / 167 / 4; Waltrop 60 / 56 / 1.