In Folge des Coronavirus’ sind sieben Menschen in Gladbeck gestorben.

Corona Corona: Zahl der Todesfälle steigt in Gladbeck auf sieben

Gladbeck. In Gladbeck ist eine 85-Jährige, die positiv auf das Coronavirus’ getestet wurde, gestorben. Damit gibt es sieben Todesfälle. Infektionen: 126.

In Gladbeck ist eine weitere Frau (85) nach einer bestätigten Infektion mit dem Coronavirus gestorben. Damit ist die Zahl der Todesfälle in der Stadt von sechs auf sieben gestiegen. Das teilt der Kreis Recklinghausen am Montagmorgen mit.

Gladbeck: Auch die Zahl der Infektionen mit dem Coronavirus steigt

Nach aktuellem Kenntnisstand sind in Gladbeck 126 Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Das ist ein Fall mehr als am Wochenende. 57 gelten als gesundet (plus drei).

Im gesamten Kreis Recklinghausen gibt es derzeit 878 bestätigte Corona-Fälle. Am Wochenende waren 849 Infektionen gemeldet. Als gesundet gelten inzwischen 552 der positiv getesteten Menschen. Todesfälle: zwölf.

Die weiteren Zahlen aus dem Kreisgebiet (aktuell bekannte Fälle/Gesundete/Todesfälle): Castrop-Rauxel 77 / 59 / 0; Datteln 46 / 33 / 0; Dorsten 144 / 110 / 3; Haltern am See 74 / 64 / 0; Herten 81 / 58 / 0; Marl 81 / 62 / 0; Oer-Erkenschwick 98 / 15 / 1; Recklinghausen 110 / 74 / 1; Waltrop 41 / 20 / 0.

Es handelt sich bei der ersten Zahl um alle je positiv getesteten Fälle. Die Gesundeten sind in der Gesamtzahl inbegriffen.

Die Stadt Bottrop meldet insgesamt 113 nachgewiesene Coronavirus-Fälle. Davon werden 54 Personen als wieder gesund geführt. Fünf Menschen sind gestorben.https://interaktiv.waz.de/corona-virus-karte-infektionen-deutschland-weltweit/#regio

In Gelsenkirchen gibt es 281 bestätigte Coronavirus-Infektionen und zehn Todesfälle. 139 Menschen sind gesundet.