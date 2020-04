Corona: Zahl der Todesopfer in Gladbeck auf zehn gestiegen

Gladbeck. In Gladbeck gibt es aktuell zehn Todesfälle im Zusammenhang mit einer Infektion mit dem Coronavirus. So viele wie in keiner anderen Kreisstadt.

Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus ist in Gladbeck leider weiter gestiegen. Aktuell meldet das Kreisgesundheitsamt drei Männer aus Gladbeck im Alter von 71, 77 und 89 Jahren, die gestorben sind, nachdem sie positiv auf das Coronavirus getestet worden sind. In Gladbeck gibt es somit zehn Todesopfer, so viele wie in keiner anderen Stadt im Kreis Recklinghausen.

Insgesamt gibt es in Gladbeck aktuell 141 Infektionsfälle

Insgesamt ist die Zahl der bekannten Infektionen mit dem Coronavirus in Gladbeck von 134 am Dienstag auf 141 gestiegen (Stand Mittwochvormittag). Davon sind 64 (59) Personen mittlerweile wieder gesund. Im gesamten Kreis Recklinghausen gibt es 917 bestätigte Corona-Fälle, 593 Personen davon sind wieder gesund. Die Zahl der Todesfälle ist auf 16 gestiegen. Neben den neuen drei Fällen in Gladbeck ist auch noch ein 79 Jahre alter Mann aus Datteln an den Folgen einer Covid-19-Erkrankung gestorben.

In Castrop-Rauxel gibt es jetzt 79 Fälle, davon sind 63 Personen wieder gesund. In Datteln sind es 46 Fälle, 34 Personen davon sind gesundet. Es gibt einen Todesfall. In Dorsten sind 146 Fälle einer Infektion mit dem Coronavirus bekannt, 119 Personen sind wieder gesund. Es gibt drei Todesfälle. Haltern am See meldet 74 Fälle, von denen 66 Personen wieder gesund sind. In Herten sind es 82 bekannte Fälle und 62 Gesundete.

Marl hat 82 Fälle und 66 Personen sind wieder gesund. In Oer-Erkenschwick gibt es 110 bekannte Infektionsfälle, 20 Personen gelten als wieder gesund. Es gibt einen Todesfall. In Recklinghausen sind es 116 Fälle, 77 Personen sind wieder gesund. Es gibt einen Todesfall. Waltrop: 41 Fälle, 22 Gesundete.

Auch Gelsenkirchen meldet zehn Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus

In Bottrop gibt es 121 nachgewiesene Coronavirus-Fälle, insgesamt 54 Personen davon sind aktuell erkrankt. 62 Personen davon sind wieder gesund. Es gibt fünf Todesfälle in der Nachbarstadt. 163 Personen befinden sich dort aktuell in Quarantäne. Gelsenkirchen meldet am Mittwoch 292 bekannte Fälle einer Infektion mit dem Coronavirus. Davon sind 165 Personen wieder gesund. Es gibt zehn Todesfälle.