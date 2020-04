Corona: Zweiter Elisabeth-Brune-Zentrum-Bewohner infiziert

Im Elisabeth-Brune-Zentrum verschärft sich die Situation. In der Awo-Senioreneinrichtung in Rentfort-Nord hat sich ein zweiter Bewohner mit dem Coronavirus infiziert. Das teilte Katrin Mormann, Pressesprecherin des Awo-Bezirks Westlichen Westfalen auf Anfrage mit. Der Bewohner habe am Wochenende Fieber bekommen und sei am Montag vom Hausarzt getestet worden. Dienstagabend kam die Meldung, dass der Test positiv ausgefallen ist.

Der Betroffene sei Mitte März in die Senioreneinrichtung gezogen und vorsorglich direkt in Quarantäne untergebracht worden. Die Lage könnte sich noch verschlimmern, denn am Dienstagabend hat der Spätdienst nach Auskunft der Awo bei fünf Bewohnern erhöhte Temperaturen festgestellt. Katrin Morman: „Wir haben direkt reagiert und die Menschen in Quarantäne-Einzelzimmern auf einem separaten Wohnbereich untergebracht. Dort leben zurzeit sechs Menschen, nachdem am Mittwochmorgen ein weiterer Bewohner Temperatur bekommen hat. Noch in der Nacht zu Mittwoch wurden die fünf Bewohner getestet und auch ein Mitarbeiter – die Ergebnisse stehen noch aus.“

Zehn Mitarbeiter sind negativ auf das Virus getestet worden

Es gibt auch eine erfreuliche Mitteilung aus der Senioreneinrichtung: Zehn Mitarbeiter sind am Wochenende auf das Virus getestet worden. Alle Ergebnisse sind negativ. Und noch eine gute Nachricht: Schutzkleidung (Brillen, Masken, Kittel und Hauben) sind noch ausreichend vorhanden. Mormann: „Wir sind gut aufgestellt.“

Bei vielen Bewohnern des Seniorenzentrums hätten die „Umzüge“ bzw. die notwendigen Zimmerwechsel in der Nacht für Unruhe gesorgt, so Katrin Mormann. „Um den Menschen diese schwierige Situation ein bisschen leichter zu machen, findet am heutigen Donnerstag um 15 Uhr ein Balkonkonzert statt.“ Der Gottesdienst im Hof, den die Bewohner von den Balkonen bzw. Fenstern aus mitfeiern können, soll ebenfalls wie geplant stattfinden.