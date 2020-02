Coronavirus: Gesamtschule Gladbeck fährt nach Italien

Anders als bei der Oberstufe des Riesener-Gymnasiums, soll die Stufenfahrt der Ingeborg-Drewitz-Gesamtschule zum Gardasee in Norditalien stattfinden. „Der Gardasee ist bislang nicht als Risikogebiet benannt. Wir beobachten als Schulleitung die Lage und die Empfehlungen der Gesundheitsbehörde. So lange sich daran aber nichts ändert, geben wir grünes Licht und die Fahrt vor den Osterferien kann angetreten weden“, so Direktorin Alrun ten Have.

An der Anne-Frank- und Erich-Kästner-Realschule sind keine kurzfristigen Auslandsfahrten geplant. Ebensowenig am Heisenberg- und am Ratsgymnasium. „Unsere Skifreizeiten haben bereits im Januar stattgefunden“, weitere Auslandsfahrten seien nicht geplant, so Direktor Peter Hogrebe. Mit den Klassenleitungen habe man schulintern die Hygieneempfehlungen der Gesundheitsbehörden besprochen, „mit der Aufforderung, die Schülerinnen und Schüler darauf hinzuweisen“, und sie darum zu bitten, körpernahe Begrüßungsrituale mit Wangenkuss zurzeit besser zu unterlassen.