Das Anstoß-Büro in Gladbeck hilft digital bei der Jobsuche

Gladbeck Auch auf Distanz unterstützen Angebote auf dem Weg ins Berufsleben. Die Jugendberufshilfe hat im Februar Bewerbungstrainings in petto.

Anstoß, die Jugendberufshilfe der Stadt Gladbeck, bietet auch auf Distanz vielfältige Hilfsangebote auf dem Weg ins Berufsleben. Der Übergang zwischen Schule und Beruf ist für junge Menschen eine Herausforderung und wird durch die Pandemie noch zusätzlich erschwert. Unterstützung bietet das Team des Büros, das auch in Corona-Zeiten für Jugendliche erreichbar ist.

Auf einer umfangreichen Webseite mit vielen Informationen, individueller Telefonberatung, Bewerbungscheck per Mail und digitalen Bewerbungskursen bieten die städtischen Mitarbeiter ein breites Programm an. „Anstoß ist in Gladbeck seit mehr als zehn Jahren zuverlässiger Partner bei allen Fragen rund um Berufswahl, Ausbildung und Lebenswegeplanung. Wir stehen unseren Jugendlichen auch in diesen Zeiten zur Seite, freie Ausbildungsplätze zu finden und Bewerbungen auf den Weg zu bringen, die nicht im Papierkorb landen“, beschreibt Sozialpädagoge Jens Winter seine Arbeit. Auch in der Distanzberatung könne gemeinsam überlegt werden, wie es nach der Schule weitergeht.

In der städtischen Jugendberufsberatung sei jeder zwischen 14 und 26 Jahren willkommen, der den Schritt ins Berufsleben machen möchte – ob mit guten oder schlechten Noten. Mit den einstündigen Angeboten „Bewerben leicht gemacht“ bekommen alle Interessierten der weiterführenden Schulen in einer digitalen Live-Session die Tricks und Kniffe für eine gute Bewerbung vorgestellt. An den Onlineangeboten kann man am Donnerstag, 19., oder Freitag, 25. Februar, teilnehmen.

Gladbeck: Jugendliche können sich telefonisch für das digitale Bewerbungstraining anmelden

Jugendberufsberaterin Angela Springenberg freut sich auf viele Anmeldungen: „Nachdem wir letztes Jahr die Berufsinformationsbörse digital durchgeführt haben, gehen wir jetzt den nächsten Schritt: Videokonferenzen sind für unsere Schüler mittlerweile normal, und wir sind froh, wenn wir auch in diesen Zeiten Kontakt zueinander haben. Außerdem ist vieles einfach leichter besprochen, wenn man merkt, dass man nicht alleine Schwierigkeiten hat, eine gute Bewerbung zu schreiben.“

Auf der Webseite des Anstoß-Büros sind viele Informationen zu finden

Anmeldungen für die digitalen Bewerbungstrainings am 19. oder 25. Februar (jeweils ab 16 Uhr) werden per Mail unter anstoss@stadt-gladbeck.de angenommen. Auf der Webseite www.anstoss-in-gladbeck.de finden sich viele Informationen. Persönlich ist das Anstoß-Team telefonisch unter 02043 / 3198400 in der Zeit von Montag bis Freitag

von 10 bis 12 Uhr und Montag bis Donnerstag von 13 bis 16 Uhr zu erreichen.

