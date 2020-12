Das wünschen sich Gladbecker für das neue Jahr 2021

Gladbeck Die WAZ fragte Gladbecker nach ihren Wünschen für das neue Jahr. Oft wird Gesundheit genannt, es gibt aber auch individuelle Wünsche.

Was wünschen sich die Gladbeckerinnen und Gladbecker für 2021? Kurz vor dem Jahreswechsel wirft die Redaktion mit einer Straßen-Umfrage einen Blick in die Zukunft. Ganz oben steht bei vielen der Wunsch nach Gesundheit, fast im gleichen Atemzug wünschen sich die Befragten das Ende der . Es gibt aber auch Vorfreude auf ganz persönliche Entwicklungen und Pläne.

„Für den Sommer wünsche ich mir, dass wir mit Corona durch sind und die Maskenpflicht abgeschafft ist. Allgemein, dass Normalität einkehrt und zum Beispiel die Fitnesscenter wieder offen sind. Im Mai wäre die Schlagzeile ‚Christian Gross rettet Schalke vor dem Abstieg‘ toll,“ wünscht sich Alexander Poschzick, 34.

Freiheit zur Urlaubsreise ins geliebte Ausland

„Das wichtigste ist, dass Corona vorbei ist“, findet der 62-jährige Berthold Skock. „Allgemein, dass 2021 besser wird als das letzte Jahr“, ergänzt seine Frau Gabriele (59). „Es ist einem bewusst geworden, wie wichtig Gesundheit ist, das kann man mit keinem Geld der Welt aufwiegen. Von daher wünschen wir uns vor allem Gesundheit und mehr Freiheiten. Dass man wieder arbeiten kann, dass wir wieder in den Türkeiurlaub fahren können, solche Dinge. Die Leute dort fehlen uns sehr, dass ist über die Jahre wie eine zweite Familie geworden“, so das Paar.

„Ich hoffe, dass sich die Corona-Lage entspannt und wir im Mai unsere kirchliche Trauung nachholen können. Die mussten wir in diesem Jahr verschieben. Bis Ende Januar warten wir noch die Entwicklungen ab, dann wollen wir eigentlich die neuen Einladungen verschicken. Ich würde mir wünschen, dass alles wie geplant stattfinden kann“, hofft Marie-Christin Kropf, 25.

Sehnsucht nach der Oma in Koblenz

„Einfach nur Gesundheit“, wünscht sich Stephan von der Höh. „Das ist im Moment der einzige Wunsch, den ich habe. Und natürlich, dass Corona vorübergeht. Ansonsten kann man ja im Moment nicht viel für das kommende Jahr planen, ich lasse das einfach auf mich zukommen“, so der 49-Jährige.

„Ich wünsche mir, dass ich und meine Familie 2021 gesund bleiben. Wenn die Pandemie im nächsten Jahr hoffentlich vorbei ist, möchte ich meine Oma in Koblenz besuchen, die vermisse ich sehr. Wegen Corona haben wir uns jetzt lange nicht mehr gesehen“, plant Sebastian Mainka, 36.

"Glücklich verheiratet, da bleibt kein Wunsch offen"

„Was man sich in unserem Alter eben wünscht: Gesundheit. Das ist das Allerwichtigste. Ansonsten geht es uns sehr gut, wir sind glücklich verheiratet, da bleibt kein offener Wunsch“, so Hans-Ulrich und Marianne Klee, die am Tag der Umfrage ihren 51. Hochzeitstag feierten.

„Ich wünsche mir, dass sich die Umstände bessern und alle mitziehen. Für meine Familie wünsche ich mir Gesundheit, das ist das A und O. Große Planungen für 2021 machen wir noch nicht, ich hoffe einfach, dass vor allem für die Kinder die großen Einschränkungen zurückgehen“, wünscht sich Emine Demir, 42.

„2020 war neben Corona auch viel los. Ich würde mir wünschen, dass sich 2021 insgesamt die Lage entspannt und wir weniger humanitäre oder Umweltkatastrophen haben wie die Brände in Moria oder Australien. Ich spiele in einer Band, da musste 2020 sehr viel verschoben oder abgesagt werden. Da hoffe ich, dass die Veranstaltungsbranche, die Clubs und Kneipen die Lage überstehen und wir endlich wieder Konzerte spielen und etwa einen verschobenen Dreh für ein Musikvideo nachholen können. Insgesamt bin ich aber – auch was die Entwicklung um Corona und die Impfungen angeht – optimistisch“, meint Hendrik Schmalenberg, 22.