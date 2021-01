Der Corona-Inzidenzwert für Gladbeck bricht die 400er-Marke

Der Corona-Inzidenzwert bricht in Gladbeck die 400er-Marke.

Gladbeck Das Kreisgesundheitsamt meldet 28 Neuinfektionen. Fälle insgesamt: 2890. 48 Menschen starben im Zusammenhang mit dem Coronavirus.

Das Kreisgesundheitsamt Recklinghausen meldet am Sonntag ​für Gladbeck einen Corona-Inzidenzwert von 402,1 - und liegt damit unter allen kreisangehörigen Städten mit weitem Abstand auf einem Negativ-Spitzenplatz. Vortag: 387,5.

Die Zahl der Neuinfektionen wird mit 28 angegeben. Damit gibt es in Gladbeck insgesamt 2890 nachgewiesene . Als genesen gelten 2432 Menschen. Todesfälle: 48. Ein Krisenstab will in der kommenden Woche weitere Maßnahmen beraten.

Für den gesamten Kreis Recklinghausen sind insgesamt 17.991 Fälle registriert. Inzidenzwert:237,4.

Die geringste Inzidenz im Kreis Recklinghausen hat Haltern am See

Den zweithöchsten Wert nach Gladbeck hat aktuell die Stadt Recklinghausen (270,2) vor Waltrop (266). Die geringste Inzidenz im Kreisgebiet weist Haltern am See mit 105,7 auf.

