Der Gladbecker Mario Tobies gibt einen Klavierband heraus

Gladbeck Der 34-jährige Musikpädagoge beschert Lesern "Klaviermomente" mit zwölf Spielstücken. Im Lockdown setzte er eine lang gehegte Idee um.

Er wolle „zum Improvisieren anregen“, sagt Mario Tobies, Inhaber der im Jahre 2012 von ihm gegründeten Musikschule „Pianissimo“ an der Voßstraße in Gladbeck. Damit meint der 34-jährige Diplom-Musikpädagoge die zwölf Spielstücke für Klavier, die er jetzt unter dem Titel „Klaviermomente“ im Marler Musikverlag Tastenzauber veröffentlicht hat.

Wie bei so vielen Dingen, die in der Hektik des normalen Berufsalltags oft zu kurz kommen, war auch erst im Frühjahrslockdown 2020 Zeit für diese Publikation: „Ich trug schon ziemlich lange sehr viele Musikideen in meinem Kopf herum, und während des ersten Lockdowns hatte ich dann Zeit, sie aufzuschreiben.“ Herausgekommen sind relativ kurze Klavierstücke für die Unter- und Mittelstufe.

Gladbeck: Tobies' Sammlung besticht durch ihr breites Spektrum

Dabei besticht die kleine Sammlung durch die Vielfalt der Musikrichtungen. Der Blues ist genauso vertreten wie Rock, Pop, Filmmusik und die klassische Moderne. „Ich habe die Stücke im Unterricht auf ihre Spielbarkeit hin getestet und sie meinen ehemaligen Professoren vorgelegt“, erzählt Tobies, Absolvent der Folkwang Universität der Künste in Essen. Das allgemeine Feedback sei positiv gewesen. Isabel Gabbe, Professorin für Klavier und Klavierdidaktik am Mozarteum Salzburg, hebt in ihrem Vorwort zum Klavierband den didaktisch-pädagogischen Ansatz hervor: „Jedes Stück stellt eine kleine überschaubare Portion an pianistischen Herausforderungen, die üblicherweise in der Unterstufe bewältigt werden müssen.“

Ein Stück heißt „Fast ein Choral“, „Präludium und Lied“ ein anderes, und „Yann und Amelie“ sei eine „Persiflage auf die Musik von Yann Tiersen zum Film ‚Die fabelhafte Welt der Amélie‘“. Die Grenze zwischen Improvisation und Komposition sei fließend, so Tobies: „In dem Moment, in dem ich meine Ideen zu Papier bringe, sind sie eine Komposition“, von hier aus könne weitergearbeitet werden. Wer die Stücke notengetreu nachspielen möchte, kann sich anhand einer beiliegenden CD überprüfen. Tobies hat die Stücke eingespielt.

Der Musikpädagoge hat bereits genug neue Ideen, die zu Papier gebracht werden sollen

Vielleicht konnte sich der zweifache Vater durch diese Arbeit auch ein wenig von seinen Sorgen befreien, die ihn während des Lockdowns plagten: „Meine Frau und ich hatten ziemliche Bedenken, was unser kleines Musikunternehmen angeht.“ Die Skepsis gegenüber dem Online-Unterricht sei anfänglich recht groß gewesen. Doch inzwischen habe sich das eingespielt und fast alle Schüler seien dabei geblieben. Darüber hinaus gebe es im neuerlichen Lockdown genug Ideen, die zu Papier gebracht werden wollen. Der zweite Klavierband ist gedanklich schon auf dem Weg.

Der Klavierband „Klaviermomente“ von Mario Tobies ist für 19,80 Euro bei der Musikschule „Pianissimo“ (www.musikschule-pianissimo.de), Voßstraße 191a, erhältlich.

