Der Karneval wird in Gladbeck jeck online gefeiert

Gladbeck Die närrische Zeit kann coronabedingt nicht in der Gladbecker Stadthalle gefeiert werden. Der Elferrat lädt so zur Online-Sitzung ein.

Die Gladbecker Karnevalsgesellschaften "Wittringer Ritter" und "Schubkarren KG" haben ihre . Die Gemeinde St. Johannes will jetzt neue närrische Wege gehen und die fünfte Jahreszeit online feiern. Der Elferrat lädt so alle jecken Gladbecker zur Teilnahme am moderierten Karneval-Livestream ein.

Traditionell findet der Gemeindekarneval immer vierzehn Tage vor dem eigentlichen Karnevalswochenende in der Mathias-Jakobs-Stadthalle statt, die jetzt ja coronabedingt geschlossen ist. Die Session soll aber trotz der Pandemie würdig in Gladbeck gefeiert werden. Der Elferrat St. Johannes und die Aktiven des Karnevalvereins St. Johannes e. V. haben so eine virtuelle Karnevalsveranstaltung vorbereitet.

Der Vorhang geht virtuell am 30. Januar auf

Der Vorhang geht dazu am Samstag, 30. Januar, um 19.30 Uhr so erstmals online auf. Der närrische Livestream wird kostenlos allen interessierten Jecken via Internet zur Verfügung stehen. Vorteil: "So können auch alldiejenigen, die in den vergangenen Jahren keins der begehrten Tickets für die Stadthalle ergattert haben, dabei sein", so der Vorsitzende Christian Enxing mit einem Augenzwinkern.

+++ Nichts verpassen, was in Gladbeck passiert: Hier für den täglichen Gladbeck-Newsletter anmelden. +++

Das Spektakel kann unter karneval-st-johannes.de/live/ abgerufen werden. Selbstverständlich dürfe die Veranstaltung gerne auch mit einem kleinen finanziellen Obulus für die Vereinskasse unterstützt werden, sagt Enxing, "da wie immer alles ehrenamtlich organisiert wird". Auf folgendes Koto: Karnevalsverein St. Johannes e. V., IBAN DE27 4245 0040 0023 0023 89.

Moderierte Liveveranstaltung mit mehr als einer Stunde Programm

Geplant ist eine etwa eineinhalb Stunden andauernde Liveveranstaltung mit neuen Programminhalten und Zusammenschnitten aus der jüngeren Vergangenheit. Moderiert wird die Sitzung von den beiden Sitzungspräsidenten Philipp Hemmers und Henning Habeth. "Wir hoffen, so trotz der schwierigen Zeiten etwas Frohsinn in die Wohnzimmer transportieren zu können und unseren Karneval eben nicht ausfallen lassen zu müssen".

Die Veranstaltung wird in den kommenden Tagen über die Pfarrei auch mit Plakaten beworben.

Hier gibt es mehr Artikel, Bilder und Videos aus Gladbeck.