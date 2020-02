Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Die bewährte Route durch Rosenhügel

Die Teilnehmer am Rosenhügeler Umzug treffen sich am Sonntag, 23. Februar, um 12.30 Uhr an der Südparkschule, Münsterlander Straße 10. Dort setzt sich der Zug um 13.30 Uhr in Bewegung.

Die Route führt über Otto-Hue-Straße, Lützenkampstraße, Blindschacht / Am Anger, Sauerländer Straße, Westerwälder Straße über den Rosenhügeler Marktplatz zum Schulzentrum am Kortenkamp. In der Halle der dortigen Erich-Kästner-Realschule steigt anschließend die After-run-Party.