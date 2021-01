Die neuen Corona-Maßnahmen wecken in Gladbeck Befürchtungen

Durchschnittlich ein Drittel der Kinder, die ansonsten Kitas der Evangelischen Kirche in Gladbeck besuchen, befinden sich wegen der Corona-Pandemie in der Notbetreuung.

Gladbeck Experte der Evangelischen Kirche rechnet mit einem Anstieg der Kinder, die in die Notbetreuung gehen. Er wünscht sich klare Kriterien.

Angesichts der hohen Corona-Infektionszahlen wird der Lockdown bis 14. Februar verlängert. Das stellt auch Eltern in Gladbeck, deren Söhne und Töchter eine Betreuungseinrichtung besuchen, weiterhin vor große Herausforderungen.

Wilfried Allkemper, Geschäftsführer der Evangelischen Kirche, befürchtet: "Je länger der Lockdown dauert, desto mehr Kinder haben wir in der Notbetreuung." Status quo: "Etwa in Drittel besuchen unsere Kitas." Durchschnittlich, denn an den einzelnen der insgesamt elf Standorten sei die Situation unterschiedlich. Mal seien es 20 Prozent der Mädchen und Jungen, die sonst die Einrichtung besuchen, mal 40 Prozent. "Das ist abhängig von der Wohnlage, je nach Stadtteil und Einzugsgebiet unterscheiden sich die Zahlen", so der Fachmann.

Er meint: "Appelle und unsere Gespräche mit Eltern, die Kinder zuhause zu behalten, haben offensichtlich genutzt. Die Mehrheit ist einsichtig, deswegen fehlen ja zwei Drittel der Kinder." Mütter und Väter bemühten sich, für die Betreuung ihres Nachwuchses eigene Lösungen zu finden, um nicht Notplätze in Anspruch nehmen zu müssen und durch den Verzicht Kontaktmöglichkeiten - - zu reduzieren. Aber: "Was wir jetzt schon angekündigt bekommen haben, ist: Bis zum 15. Februar ohne Kita - das geht nicht."

Gladbeck: Fachmann fordert klare Kriterien zur Notbetreuung

Diese Situation verschärft die Problematik: Eltern entscheiden selbst subjektiv, ob sie vor einer Betreuungsnotlage stehen oder nicht. Ein Zustand, mit dem Allkemper unzufrieden ist: "Wir hätten gerne wie beim ersten Lockdown Kriterien, wer einen Platz in der Notbetreuung beanspruchen kann - zum Beispiel, indem ansatzweise definiert ist, was systemrelevante Berufe sind." In seinem Sinne wäre: "Bis auf Plätze für nachweisbare Fälle die Kitas schließen."

