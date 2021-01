Diebe stehlen Winterreifen aus einer Garage in Gladbeck

Zwei Einbrüche gab es laut Polizei am Wochenende in Gladbeck.

Gladbeck Zwei Einbrüche beschäftigen die Polizei in Gladbeck. In beiden Fällen entkamen die Täter mit ihrer Beute. Die Polizei hofft auf Zeugen.

Unbekannte sind irgendwann am vergangenen Wochenende in eine Garage an der Zweckeler Straße eingedrungen. der Polizei stahlen sie einen Satz Winterreifen und machten sich dann mit ihrer Beute aus dem Staub.

Mehr Nachrichten, Bilder und Videos aus Gladbeck finden Sie hier

Und noch einen Einbruch meldet die Polizei: An der Berliner Straße verschafften sich Einbrecher am Samstag gewaltsam Zugang zu einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus. Die Täter durchsuchten die Räume gründlich nach Beute und flüchteten mit einem Mobiltelefon. In beiden Fällen dauern die Ermittlungen noch an.

Hinweise zu beiden Fällen nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0800/ 2361 111 entgegen.