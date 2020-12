Diese Gladbecker Bäckereien haben Heiligabend geöffnet

Es gibt sie, die frischen Brötchen zum Frühstück an Heiligabend und den Weihnachtsfeiertagen. Allerdings haben nicht alle Bäckereien in Gladbeck immer geöffnet.

Nach Heiligabend ausgiebig mit der Familie frühstücken? In dem Fall sollten Gladbeckerinnen und Gladbecker vorsorgen, denn die Bäckereien der Stadt haben an den Feiertagen geschlossen.

Von Gesetzes wegen dürfen sie am 26. Dezember ohnehin nicht öffnen. Aber auch am ersten Weihnachtsfeiertag haben sich Backstuben einheitlich entschieden. Auch an Neujahr öffnet, Stand heute, keine Bäckerei. Unterschiedlich fallen hingegen an Heiligabend und Silvester aus. Diese sind in der nachfolgenden Liste aufgezählt.

Diese Bäckereien öffnen an den Feiertagen:

Stadtbäckerei Gatenbröcker, Schultenstraße 4 und Leineweberweg 79: Geschlossen an den Weihnachtsfeiertagen.

Die Bäckerei Döbbe, Horster Straße 6: Heiligabend und Silvester geöffnet bis 13 Uhr.



Alle drei Filialen der Bäckerei Schollin an der Sandstraße 186, am Krusenkamp 15 und an der Horster Straße 29: An Heiligabend geöffnet bis 13 Uhr. An Silvester geöffnet bis 16 Uhr.



Die Filialen der Bäckerei Kläsener an der Buersche Str. 85, Händelstr. 1, Sandstraße 24, Heinrichstraße 43, Vossstrasse 62, Filiale am Willy-Brandt-Platz 1: Heiligabend bis 13 Uhr. An den Feiertagen geschlossen.



Die Filiale der Bäckerei Malzer an der Horster Straße 300: Heiligabend geöffnet bis 14 Uhr, Silvester bis 16 Uhr.



Die Filiale von Horsthemke an der Horster Straße 101: Heiligabend bis 14 Uhr, Silvester bis 16 Uhr geöffnet.



Die Bäckerei Brinker an der Horster Straße 137: Heiligabend und Silvester bis 14 Uhr geöffnet.



Bäckerei Hudde: Dorstener Straße 12: Heiligabend so wie Silvester bis 13 Uhr geöffnet.



Bäckerei Zimmermann, Horster Straße 90: Heiligabend bis 12 Uhr geöffnet, Silvester bis 13 Uhr.

Bäckerei Walinski, Gildenstraße 5: Heiligabend bis 13 Uhr geöffnet. An den Feiertagen geschlossen. Silvester bis 13 Uhr, am Neujahrstag geschlossen.