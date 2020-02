Die Grünen laden unter dem Motto „Verkehrswende und vernetzte Mobilität“ zu einer Diskussionsveranstaltung mit der Landesvorsitzenden der Grünen, Mona Neubaur, ein. Darin soll es um Fragen gehen wie „Wie kann Mobilität von morgen aussehen?“, „Welche Alternativen gibt es zur Autobahn?“, „Was bedeutet vernetzte Mobilität?“

Die Veranstaltung findet am Freitag, 28. Februar, in der Kneipe Speakeasy im Kreativamt am Jovyplatz statt. Beginn ist um 19 Uhr.