Dschungelcamp: Die Claudia liebt den Wendler nicht mehr

Nun ist es raus! Da beichtet die Claudia doch während der gemeinsamen Nachtwache Prince Damien am Lagerfeuer, dass sie ihren Noch-Ehemann Michael Wendler wirklich nicht mehr liebt. Die Begründung klingt allerdings ein wenig simpel und lässt auch den dauer-gut-gelaunten, leicht naiven Ex-DSDS-Kandidaten aufhorchen.

Die C-Proms im RTL-Dschungelcamp sind sich gar nicht mehr so grün

„Er liebt mich doch auch nicht mehr“, flüstert die Gladbeckerin ihrem Gegenüber nämlich vertraut zu. Wer denkt bei einem so intimen Gedankenaustausch auch schon darüber nach, dass RTL für die elfte Folge von „Ich bin ein Star - holt mich hier raus“ natürlich mit Kamera und Mikro hautnah dabei ist – die Zuschauer wollen schließlich informiert sein!

In die Dschungelprüfung musst Claudia Norbgerg (li.) bis jetzt erst einmal – ganz am Anfang gemeinsam mit allen Mitcampern. Hier sieht man: Es schmeckt ihr genauso gut wie Anastasiya Avilova. Foto: Foto: TVNOW / Stefan Menne

Tag elf im australischen Dschungel hat also nicht nur deutlich gemacht, dass sich die C-Promis untereinander fast alle gar nicht mehr grün sind, sondern auch, dass Claudia Norberg null Interesse mehr hat an ihrem Noch-Ehemann... Sie datet jetzt nämlich 51-Jährige. Also, zwei 51-Jährige hat sie bereits gedatet, wie die 49-Jährige ebenfalls am nächtlichen Lagerfeuer verriet. Sie mache nämlich diesen Jugendwahn nicht mit! Weitere 51-jährige Dating-Partner könnten also noch folgen.

Ob bei dieser Bemerkung wohl ihrem Ex vorm TV in der Villa in Florida die Ohren geklingelt haben? Egal. Aber vielleicht wusste er es auch schon. Schließlich hat die Gladbeckerin auch schon im Gespräch mit der WAZ vor ihrem Abflug nach Australien über ihre Dates gesprochen.

Elena verrät: „Zu der Claudia hab’ ich ja null Bindung“

Claudia Norberg bleibt auf jeden Fall im australischen Busch ihrem Image als geduldige Zuhörerin treu. Dass sie in jedem trauten Dialog mit ihren meist von Liebeskummer geplagten Mitcampern – auch der Prinz trauert sehr einem Verflossenen hinterher – immer auch etwas mehr oder weniger Pikantes von ihrer Beziehung zum Wendler preisgibt, könnte sie vielleicht sogar bis ins Finale bringen.

Schließlich fährt ja auch Proll- und Heulsuse Elena („Zu der Claudia hab’ ich ja null Bindung!“) eine ähnliche Taktik, in dem sie die angebliche Enthüllungs-Bombe über Claudia immer wieder nach hinten verschiebt. Jetzt sogar auf die Zeit nach dem Dschungelcamp. Nicht, dass sie sich da verschätzt hat und jetzt vielleicht in der nächsten Folge schon ihren Rucksack packen muss...

Sonja Kirchberger wird immer mehr zur Giftspritze

Zu bösartiges Lästern kann übrigens den gleichen Effekt haben. Das musste an Tag elf Sonja Kirchberger am eigenen Leib erfahren.

Die Ex-Schauspielerin hat sich von Folge zu Folge immer mehr zur wahren Giftspritze gemausert. Ihr über alles geliebtes Hass-Objekt war zwar eindeutig Danni Büchner, aber auch Claudia Norberg bekam ihre Packung ab („...wie ein Roboter!“). Ihr angstfreies Abkanzeln vor allem der weiblichen Mitcamper im RTL-Dschungel hat sie zwar zu Elenas neuer Busenfreundin gemacht – die Zuschauer aber hatten genug von Sonja Kirchberger und schickten sie nach Hause.