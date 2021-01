Edeka Zweckel unter neuer Leitung - Modernisierung geplant

Gladbeck Damian Gerlic hat Anfang des Jahres den Edeka-Markt in Gladbeck-Zweckel übernommen. So will der Kaufmann den Supermarkt neu aufstellen.

Zum Jahreswechsel hat Kaufmann Damian Gerlic den Edeka-Markt in Zweckel übernommen. Der bisherige Inhaber und Geschäftsführer Günther May hat sich nach knapp 30 Jahren in den Ruhestand verabschiedet. Beim Personal und auch bei vielen Kunden kommt Gerlic, der optimistisch auf die kommenden Jahre schaut, gut an. Er versichert, dass sich für die Kunden erstmal nichts ändere, langfristig soll der Markt aber von Sortiment-Erweiterungen und digitalen Services profitieren.

Der Edeka-Markt in Zweckel soll weiter für die Kunden verbessert werden

Jeder Kaufmann hat zwar eigene Vorstellungen, wie der Markt aussehen sollte. Die Veränderungen, die Gerlic plant, will er aber nicht von sondern Schritt für Schritt umsetzen und den Zweckler Edeka-Markt so weiter für die Kunden verbessern. Mit einigen Kunden konnte Gerlic auch schon ins Gespräch kommen. „Herr May war bei seinen Kunden sehr beliebt, da hoffe ich natürlich anknüpfen zu können. Aber da bin ich optimistisch, die Kunden haben mich sehr freundlich aufgenommen. Viele sind vor allem froh, dass der Markt hier in Zweckel weitergeführt wird“, weiß der 40-Jährige.

+++ Nichts verpassen, was in Gladbeck passiert: Hier für den täglichen Gladbeck-Newsletter anmelden. +++

Denn einen Nachfolger für einen Supermarkt zu finden, sei im Regelfall nicht einfach. Als klar war, der Filialbetreiber Günther May in den Ruhestand geht, habe sich der Edeka-Verbund, zu dem alle Edeka-Läden gehören, an Gerlic gewandt. „Dann habe ich den Laden besichtigt und relativ schnell zugestimmt. Von Essen ist es ja auch nicht weit nach Gladbeck, für mich war das auch ein Standortfaktor“, so der Kaufmann, der sich vor drei Jahren mit einem Markt in Velbert selbstständig gemacht hat. Als dieser Standort aufgegeben wurde und Edeka mit dem Angebot aus Zweckel kam, hat Gerlic die Chance genutzt.

Alle 38 Mitarbeiter hat Kaufmann Damian Gerlic übernommen

Obwohl man sich in den ersten Wochen zunächst einmal eingewöhnen muss, blickt Damian Gerlic, der bereits seit 22 Jahren kaufmännisch arbeitet, schon jetzt optimistisch auf die Zukunft des Zweckler Marktes. „Der Kontakt zu Kunden und Mitarbeitern ist äußerst gut“, betont der Essener. Die positive Einstellung und der Wille, sich und den Markt weiterzuentwickeln, sind Gerlic dabei besonders wichtig, immerhin trage er die Verantwortung für das Gelingen des Geschäfts und für alle 38 übernommenen Mitarbeiter.

Mehr Nachrichten, Bilder und Videos aus Gladbeck finden Sie hier

Einer von diesen Mitarbeitern, Marktleiter Levent Basar, ist von seinem neuen Chef schon jetzt ganz angetan. Bereits nach knapp zwei Wochen der Zusammenarbeit kann er Gerlic ein positives Feedback geben. „Die Mitarbeiter freuen sich, dass er viele frische Ideen mitbringt, und ich denke, dass wir mit den geplanten Veränderungen auch bei den Kunden gut ankommen. Mit neuen Ideen und Produkten können wir dann auch ein breiteres Publikum ansprechen“, hofft Basar. Was er jetzt schon an seinem neuen Chef schätzt, ist dessen Nähe zu den Kollegen und seine Präsenz im Markt.

>> Damian Gerlic will neue Serviceleistungen in der Zweckler Edeka-Filiale etablieren. Dabei denkt er an die Möglichkeit, Bargeld an der Kasse abzuheben und auch den Einsatz der Edeka-App.

Ebenfalls soll das Sortiment erweitert und etwa um vegane oder glutenfreie Angebote ergänzt werden – auch um verstärkt in Konkurrenz zu anderen Edeka-Märkten, wie etwa Zurheide an der Bottroper Straße, treten zu können.

Lesen Sie auch

Einzelhändler kritisieren Corona-Regeln als Flickenteppich

Gladbecker bleiben in Corona-Zeiten dem Buchhandel treu