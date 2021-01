Einbrecher (Symbolbild) drangen in Gladbeck in zwei Kindertagesstätten ein.

Polizei Einbrecher erbeuten in Gladbeck Schutzmasken und Waffen

Gladbeck Die Täter drangen in zwei Kindertagesstätten und eine Wohnung in verschiedenen Stadtteilen ein. Die Unbekannten konnten flüchten.

Die Polizei meldet mehrere Einbrüche, die sich in der vergangenen Tagen in Gladbeck ereigneten. Die Täter erbeuteten unter anderem Corona-Schutzmasken, Geld und Waffen.

Laut Bericht drangen unbekannte Täter zwischen Sonntagnachmittag und Montagmorgen in eine Kindestagesstätte am Pfarrer-Grünefeld-Weg ein. Sie durchsuchten alle Räume nach Beute. Mit Corona-Schutzmasken und Geld im Gepäck flüchteten die Einbrecher in eine unbekannte Richtung.

Gladbeck: Die Einbrecher hebelten ein Fenster auf

Auch eine Kindertagesstätte an der Josefstraße bekam "ungebetenen Besuch". Am Wochenende hebelten Unbekannte ein Fenster auf, um sich Zutritt zu der Einrichtung zu verschaffen. Nach ersten Erkenntnissen flüchteten sie ohne Beute.

+++ Damit Sie keine Nachrichten aus Gladbeck verpassen: Abonnieren Sie unseren WAZ-Newsletter. +++

An der Voßstraße verschafften sich unbekannte Täter Zugang zu einer Wohnung in

einem Mehrfamilienhaus. Der Einbruch passierte in der Nacht zu Montag. Als Beute

nahmen die Täter zwei Notebooks, Schuhe, Münzen, einen Spazierstock und zwei

Schreckschusswaffen mit. Die Fluchtrichtung ist unbekannt.

Weitere Berichte und Informationen aus Gladbeck finden Sie hier.