Bislang unbekannte Einbrecher drangen in das Amtsgericht in Gladbeck ein.

Polizei Einbrecher steigen in das Amtsgericht Gladbeck ein

Gladbeck. In Gladbeck verschafften sich unbekannte Einbrecher Zutritt zum Amtsgericht an der Schützenstraße. Was die Täter erbeuteten, ist noch unklar.

Am Wochenende sind bislang unbekannte Täter in das Amtsgericht Gladbeck an der Schützenstraße eingedrungen. Nach Angaben der Polizei hebelten die Einbrecher zwischen Samstagnachmittag und Sonntag ein Fenster und eine Tür auf, um sich Zutritt zu dem Gebäude zu verschaffen.

Auch im Amtsgericht brachen die Täter mehrere Türen auf. Die Eindringlinge durchsuchten nach Angaben der Polizei Schränke und Schubladen. Ob etwas gestohlen wurde, muss laut Polizei noch ermittelt werden.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise geben können, sich unter 0800/2361 111 zu melden.