Die Polizei sucht Zeugen für einen Einbruch in eine Schule in Gladbeck.

Polizeiermittlung Einbruch in eine Schule in Gladbeck - Täter stehlen Geld

Gladbeck Die Polizei hofft auf Zeugenhinweise: Unbekannte sind in Gladbeck in eine Schule eingedrungen. Die Täter flüchteten unerkannt.

Einbrecher sind in eine Schule an der Kampstraße in Gladbeck eingedrungen. Die Tat geschah nach Information der Polizei irgendwann im Zeitraum zwischen Sonntagvormittag und Montagmorgen. Die Täter hatten sich Einlass in die Schule verschafft und dann im Gebäude eine Tür aufgebrochen. Sie stahlen Geld und flüchteten mit ihrer Beute. Hinweise zu dieser Tat nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0800/2361111 entgegen.