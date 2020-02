Erreichbar per Mail und via Instagram

In der Grünen Jugend organisieren sich junge Menschen mit einem Alter von bis zu 28 Jahren.

Wer an der Arbeit der Jugendorganisation interessiert ist oder sich beteiligen möchte, kann sich per Mail an die bisher drei Engagierten wenden: kontakt@gruene-gladbeck.de. Erreichbar sind sie auch über ihren Instagram-Account (@gruenejugendgladbeck).