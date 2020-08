Ersatzpolizei: Gladbecker Jusos kritisieren die Junge Union

Nina Krüger, stellvertretende SPD-Juso-Chefin in Gladbeck, kritisiert Sicherheitsforderungen der Jungen Union der CDU.

Gladbeck. Nach dem Überfall im City Center solle der Ordnungsdienst laut CDU mehr Präsenz zeigen. Der sei keine Ersatzpolizei, so die Gladbecker Jusos.

Die Gladbecker Jungsozialisten (Jusos) kritisiert aktuelle Sicherheitsforderungen der örtlichen Jungen Union. Die Jugendorganisation habe mit der CDU nach dem brutalen Überfall in der Tiefgarage des City Centers in der Stadtmitte mehr Präsenz vom Kommunalen Ordnungsdienst eingefordert. Die Juso-Vorsitzenden erklären, warum sie das verwundert habe.

Denn: „Der Kommunale Ordnungsdienst ist nicht für Überfälle zuständig.“ Das sei Aufgabe der Polizei, wobei die zuständige CDU/FDP-Landesregierung „nicht für ausreichend Polizei in NRW – auch nicht in Gladbeck“ sorge, so die Stellvertretende Chefin der Gladbecker SPD-Jusos, Nina Krüger.

Die CDU habe den Personalzuwachs beim Ordnungsdienst politisch nicht mitgetragen

Seit Jahren setzten sich die Jusos in Gladbeck für mehr ortsnahe Polizei ein, „weil wir wissen, dass Bürgernähe, Präsenz und Sichtbarkeit der Polizei wichtig sind. Gleichzeitig ist es uns ein zentrales Anliegen, die Kolleginnen und Kollegen im Polizeidienst in ihrer Arbeit zu entlasten“, erklärt Juso-Vorsitzender Benedikt Kapteina. Die Rollen von Polizei und Kommunalem Ordnungsdienst (KOD) dürften nicht verwechselt werden. „Die Polizei ist für die Kriminalitätsbekämpfung zuständig. Der KOD ist keine Ersatzpolizei.“

Um sich den Herausforderungen für Sicherheit und Ordnung zu stellen, könne der KOD die Polizei aber unterstützen. Nina Krüger: „Allerdings mutet es schon etwas schräg an, wenn die Jugendorganisation der CDU mehr Präsenz des KOD fordert, während die CDU im Rat den letzten massiven Personalzuwachs beim KOD finanziell nicht mitgetragen hat.“