Ev. Kirche Gladbeck lädt zur digitalen Allianz-Gebetswoche

Bis Ende Januar finden keine Präsenzgottesdienste in der Evangelische Kirchengemeinde Gladbeck statt. Das Bild zeigt die Petruskirche in Brauck.

Gladbeck Präsenzgottesdienste sind wegen der Corona-Pandemie weiter ausgesetzt. Die ev. Kirche Gladbeck setzt daher nun auf andere Formate.

Die alljährliche Allianz-Gebetswoche bietet die Evangelische Kirche Gladbeck diesmal aufgrund der digital an. Geplant sind drei Abendtermine. Die Teilnehmer treffen sich in einem Zoom-Raum – und zwar vom 12. bis 14. Januar, jeweils ab 18.30 Uhr. Das Oberthema lautet „Lebenselixier Bibel“.

Der Zugang zum Zoom-Treffen ist möglich üben den Link: https://us02web.zoom.us/j/86123584032?pwd=dVdtdVhJVy9ZNDcyU1JpWWxLYkpSdz09. oder mit Hilfe der Meeting-ID: 861 2358 4032 mit dem anschließenden Kenncode: 435561.

Mario Tobies wird zu Beginn musikalisch auf den Abend einstimmen. Es folgt eine kurze Auslegung eines Bibelabschnittes. Drei bis vier Teilnehmer werden danach ein Gebet sprechen, bevor der Abend mit einem gemeinsamen Vaterunser und dem Segen schließt. Die Treffen werden jeweils eine gute halbe Stunde dauern. „Es wäre schön, wenn Teilnehmer eine Kerze und etwas zu trinken für sich mitbringen könnten“, so Pfarrer Dietmar Chudaska.

Digitaler Gottesdienst wird am 17. Januar gefeiert

Schon jetzt weist die Evangelische Kirche Gladbeck auf den digitalen Gottesdienst (in Zoom) am Sonntag, 17. Januar, hinweisen. Er beginnt um 10.30 Uhr. Die Zugangsdaten sind identisch. Für Rückfragen steht Pfarrer Dietmar Chudaska (Tel.: 02043/957635) zur Verfügung.

„Unsere Landeskirche hat uns empfohlen und wir haben uns mit allen Gemeinden in unserem Kirchenkreis abgestimmt, dass bis Ende Januar keine Präsenzgottesdienste in der Evangelische Kirchengemeinde Gladbeck stattfinden“, so Chudaska. Stattdessen macht die evangelische Kirchengemeinde andere Angebote. So erscheint jeden Mittwoch das „WiederWort“, eine Kurzandacht, die über die Homepage „www.kirchegladbeck.de“ oder über www.wieder-wort.de abgerufen werden kann. Einminütige Videoimpulse sind jeden Sonntag über Instagram (evang_gladbeck) oder über die YouTube-Seite „Evangelisch in Gladbeck“ zu sehen.

Podcast bietet Einblicke in das Leben von Menschen an Emscher und Lippe

„Wortschritte“ ist ein Podcast der Evangelischen Kirchenkreise Gladbeck-Bottrop-Dorsten und Recklinghausen. Er vermittelt ein- bis zweimal im Monat Einblicke in das Leben von Menschen an Emscher und Lippe. Es werden Themen aufgegriffen, die die Kirche bewegen. Die Beiträge sind verfügbar über Spotify oder über wortschritte.podigee.io.

Über Facebook und auf der Homepage werden regelmäßig weitere aktuelle Informationen veröffentlicht (facebook.com/EvangelischeKirchengemeindeGladbeck). Für Rückfragen oder auch für persönliche Besuche aus seelsorgerlichem Grund stehen die Geistlichen nach wie vor zur Verfügung. Dabei sind die bestehenden Hygienevorschriften einzuhalten. Gespräche sind auch online über Teams, Zoom oder WhatsApp möglich.

