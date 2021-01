Die Kriminalpolizei sucht nach dieser Frau. Sie soll am Diebstahl einer EC-Karte in Gladbeck beteiligt sein.

Kriminalität Fahndung: EC-Karte in Gladbeck gestohlen und Geld abgehoben

Gladbeck Die Kriminalpolizei sucht nach einer Frau, die am Diebstahl einer EC-Karte beteiligt war. Vom Konto des Opfers wurde Geld abgehoben.

Die Kriminalpolizei fahndet nach einer Frau, die in der Gladbecker City am Diebstahl einer EC-Karte beteiligt gewesen sein soll und bittet um Zeugenhinweise.

Die Tat ereignete sich bereits am 27. August. Jetzt wurden Bilder frei gegeben, die im Umfeld eines Bankautomaten von den dortigen Überwachungskameras aufgenommen wurden. Am Vormittag hob die unbekannten Frau Geld mit der gestohlenen EC-Karte ab. Diese war einer Gladbeckerin zuvor in der Innenstadt aus der Tasche entwendet worden.

Beim Abheben am Bankautomaten trug die Frau eine Brille

Die Tatverdächtige Frau ist schlank und etwa 1,70 Meter groß. Sie trug eine dunkelfarbene Jeanshose, eine blaue Daunenjacke und schwarze Sportschuhe mit weißer Sohle. Beim Abheben am EC-Automat hatte die Frau eine Brille auf und eine schwarze Umhängetasche dabei, ein umgewundener grauer Schal wurde als Kopftuch genutzt.

Hinweise zur Tat und zur Tatverdächtigen nimmt die Polizei unter der kostenlosen Rufnummer 0800 2361 111 entgegen.