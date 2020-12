Familienstreit in Gladbeck endet mit Untersuchungshaft

Nach einem Familienstreit am zweiten Weihnachtsfeiertag nahm die Polizei in Gladbeck einen Mann fest (Symbolfoto).

Gladbeck Am zweiten Weihnachtsfeiertag eskalierte eine Familienfeier im Gladbecker Süden. Die Polizei entdeckte dabei Drogen und eine Waffe.

Ein Familienstreit am zweiten Weihnachtsfeiertag endete in Gladbeck mit einem nicht unerheblichen Drogenfund und Untersuchungshaft.

+++ Nichts verpassen, was in Gladbeck passiert: Hier für den täglichen Gladbeck-Newsletter anmelden. +++

Am 26. Dezember waren Polizeibeamte gegen 20 Uhr zu Familienstreitigkeiten an der Almastraße im Stadtteil Brauck gerufen worden. Vor Ort musste einem 31-Jährigen (ohne festen Wohnsitz) ein Platzverweis erteilt werden. Er war in

die Streitigkeiten verwickelt. Da der Mann sich nicht an den Platzverweis hielt und wieder zum Einsatzort zurückkehrte, nahmen ihn die Polizeibeamten in Gewahrsam.

Bei der Durchsuchung eine Schreckschuss-Waffe entdeckt

Bei der Durchsuchung des 31-Jährigen fanden die Polizisten dann eine nicht geringe Menge Drogen und eine Schreckschuss-Waffe.

Der Mann wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Essen am Amtsgericht in Gladbeck vorgeführt. Hier wurde ein Untersuchungshaftbefehl erlassen, der sofort vollstreckt wurde.

Hier gibt es mehr Artikel, Bilder und Videos aus Gladbeck.