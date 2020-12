Flucht nach Unfall im Gladbecker CityCenter-Parkhaus

Blick auf das CityCenter an der Gladbecker Fußgängerzone mit der Ausfahrt des Parkhauses.

Gladbeck Die Polizei fahndet nach dem Verursacher eines Unfalls im Parkhaus an der Gladbecker Fußgängerzone. Deutlicher Schaden ist entstanden.

Im Parkhaus des CityCenters an der Fußgängerzone in Gladbeck ereignete sich am Montag ein Unfall. Der Verursachende flüchtete, ohne sich um eine Regulierung des wohl deutlichen Schadens zu kümmern.

Der geschädigte Fahrzeughalter stellte bei der Rückkehr ins Parkhaus am Montag den Schaden fest, der sich in der Zeit zwischen 8 und 12.30 Uhr ereignet haben muss. Der schwarze BMW wurde so beschädigt, dass die Instandsetzungskosten auf Rund 1500 Euro geschätzt werden. Der Verursacher flüchtete, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Hinweise zur Tat und zum Täter erbittet das Verkehrskommissariat in Gladbeck unter der kostenlosen Durchwahl 0800 2361 111.

