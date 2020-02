Folkwang-Studenten hospitieren an der Musikschule Gladbeck

Im Empfangsraum des Alten Rathauses haben Bürgermeister Ulrich Roland und Prof. Dr. Andreas Jacob, Rektor der Folkwang Universität der Künste, am Montag ihre Unterschriften unter einen ganz besonderen Kooperationsvertrag gesetzt. Besiegelt wird mit dem gerade einmal drei Seiten dünnen Vertragswerk die künftige Zusammenarbeit zwischen der städtischen Musikschule und der Essener Hochschule.

Die Studierenden der Folkwang Universität absolvieren ihr Praktikum an der Musikschule Gladbeck

Dabei soll die musikpädagogische Ausbildung der Studentinnen und Studenten im Mittelpunkt stehen. Sie werden nämlich künftig ihr Praktikum an der Musikschule am Bernskamp absolvieren, also die Musikschüler dort unterrichten. Die Pädagogen der Musikschule agieren dabei als Mentoren, die die Musikstudenten in ihrer Zeit in Gladbeck intensiv betreuen werden.

Die Studierenden der Folkwang Universität der Künste werden künftig die Musikschüler der städtischen Musikschule am Bernskamp in Gladbeck unterrichten. Foto: Michael Korte

So eine Zusammenarbeit, so Folkwang-Rektor Andreas Jakob, habe es bislang im Ruhrgebiet noch nicht gegeben. Dabei lobte er ausdrücklich die ausgezeichnete Arbeit, die an der Gladbecker Musikschule geleistet wird. „Da haben Sie schon etwas ganz Besonderes hier in Ihrer Stadt“, betonte er.

Und auch Musikschulleiter Rolf Hilgers sprach von einem Meilenstein – und das sowohl für die Musikschule als auch für ihn persönlich. „Die Kooperation ist eine Auszeichnung für unsere Musikschule und unterstreicht, dass vor Ort hervorragende Arbeit bei der musikalischen Ausbildung junger Menschen geleistet wird“, unterstrich auch Bürgermeister Ulrich Roland.

Durch die Kooperation wird der musikpädagogische Nachwuchs gefördert

Ob Fagott, Schlagzeug, Bratsche, Klavier oder Gesang: Künftig werden also regelmäßig Studierende die Kinder und Jugendlichen an die Musik heranführen. Teil ihrer praktischen Ausbildung an der Folkwang Hochschule ist es nämlich auch, eigenständig zu unterrichten.

Durch die Kooperation, so Hilgers, wird der musikpädagogische Nachwuchs gefördert, der in den nächsten Jahren an vielen Stellen dringend benötigt werde. Aber auch die Pädagogen am Bernskamp profitieren. Schließlich bringen die Studenten aktuelle Kenntnisse der Musikpädagogik, was Methodik und Didaktik angeht, in den Unterricht ein und geben sie so an die Pädagogen weiter. Rolf Hilgers kann sich darüber hinaus aber auch Workshops und Kurse vorstellen, in denen mit und von den Studenten Ideen entwickelt, neue musikalische Akzente gesetzt und Projekte entwickelt werden können.

Ein weiterer spannender Aspekt der Kooperation: Die Studierenden werden auf jeden Fall auch Konzerte geben. So können sie den Auftritt vor Publikum „üben“, was ihnen als Vorbereitung auf Prüfungen und Examina hilft. „Für diese Konzerte muss kein Eintritt bezahlt werden, es profitieren also auch die Musikliebhaber in der Stadt“, so Hilgers. Ebenso können die Folkwang-Studenten bei Veranstaltungen und Konzerten der Musikschule mitwirken.

Die Folkwang Universität der Künste will im nördlichen Ruhrgebiet noch bekannter werden

Und für die Gladbecker Musikschüler, die vielleicht ebenfalls über ein Musikstudium nachdenken, haben in den jungen Lehrkräften auf Zeit versierte Ansprechpartner, wenn es beispielsweise darum geht, wie man sich am besten auf die künstlerische Eignungsprüfung an der Folkwang Universität vorbereitet.

Gladbeck Kontakt besteht seit Jahren Die Idee der Zusammenarbeit von Musikschule und Folkwang Hochschule wurde bereits vor einigen Jahren geboren. Der Kontakt war nämlich schon im Rahmen der „Foyerkonzerte“ des Berufskollegs Gladbeck unter der Leitung von Hans-Jürgen Badziong, der am Berufskolleg unterrichtet hat, zustande gekommen. Es folgten weitere gemeinsame Auftritte beispielsweise beim Benefizkonzert für Geflüchtete im Februar 2017 in der Christuskirche. Weitere Informationen über die städtische Musikschule, die aktuell 2850 Schülerinnen und Schüler hat, gibt es auf der Homepage www.musikschule-gladbeck.de.

„Für uns ist die neue Kooperation auf jeden Fall auch eine gute Möglichkeit, im nördlichen Ruhrgebiet noch bekannter zu werden und uns noch weiter zu vernetzten“, erklärte Andreas Jacob.

Der Vertragsunterzeichnung folgen nun vertiefende Abstimmungen zwischen der Musikschulleitung und dem musikpädagogischen Studiengangsleiter der Hochschule über die genauen Abläufe. Die ersten Studierenden werden wohl in diesem Sommersemester, spätestens aber zum Wintersemester 2020/21 am Bernskamp hospitieren.