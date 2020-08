Gesundheitsamt meldet weiteren Corona-Todesfall in Gladbeck

Gladbeck Ein 97-jähriger starb mit oder am Coronavirus. Damit zählt Gladbeck 23 Corona-Verstorbene. Am Donnerstag gab es einen Neuinfizierten.

Es gibt einen weiteren Corona-Todesfall in Gladbeck. Laut Kreisgesundheitsamt ist ein 97-jähriger Mann aus Gladbeck, der positiv auf das Corona-Virus getestet worden war, verstorben. Damit steigt die Zahl der Corona-Todesfälle in Gladbeck auf 23.

Komplex ist die aktuelle Corona-Lage: Am Donnerstag wurde ein weiterer Gladbecker als corona-erkrankt registriert, womit die Gesamtzahl der seit März in Gladbeck festgestellten infizierten Menschen auf 318 stieg (Vortag 317). Gleichzeitig sank die Zahl der aktuell Erkrankten. Denn stadtweit gelten 15 Personen als aktuell erkrankt, zwei weniger als am Vortag, als 17 Akut-Fälle registriert wurden. Die Zahl sank um zwei Personen, da es neben dem Todesopfer zwei Personen gibt, die am Donnerstag als wieder gesund eingestuft wurden.

Gladbeck ist weiterhin die am stärksten betroffene Stadt im Kreis

Gladbeck ist weiterhin die am deutlichsten vom Coronavirus betroffene Kreisstadt, mit Abstand gefolgt von Recklinghausen mit derzeit 214 registrierten Erkrankungen, gefolgt von gefolgt von Oer-Erkenschwick mit 211. Bei den Todesfällen ist Dorsten mit fünf Corona-Verstorbenen die am zweithäufigsten betroffene Stadt im Kreis.

Im gesamten Kreis Recklinghausen gibt es jetzt 98 mit dem Corona-Virus infizierte Personen und seit März insgesamt 1575 Fälle. 1435 Menschen gelten als Genesene, 42 Todesfälle sind zu beklagen. In den letzten sieben Tagen kam es laut Kreisgesundheitsamt kreisweit zu 62 Neuinfektionen. Die kritische Marke von 308 Neuinfektionen im Kreis (umgerechnet von 50 Neuinfizierten pro Woche auf 100.000 Einwohner) wird demnach aktuell nicht erreicht.

Die aktuellen Zahlen auf einen Blick

Hier die Zahlen aus den Kreisstädten im einzelnen (bekannte Fälle/Genesene/Todesfälle): Castrop-Rauxel 153/141/3; Datteln 70/58/1; Dorsten 163/155/5; Gladbeck 318/280/23; Haltern am See 86/84/0; Herten 110/102/1; Marl 174/146/1; Oer-Erkenschwick 211/206/3; Recklinghausen 212/192/4; Waltrop 72/62/1.

