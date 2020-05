Gladbeck: 6800 Leseratten besuchten 2019 die Stadtbücherei

Ausgesprochen zufrieden zeigt sich Eva Beck, wenn sie einen Blick auf das Jahr 2019 wirft. Gut 6800 Besucher haben mindestens ein Buch ausgeliehen. Das bedeutet ein Plus von mehr als 200 Nutzern im Vergleich zum ohnehin schon positiv bewerteten Vorjahr.

Über 460.000 Ausleihen wurden in der Stadtbücherei Gladbeck im vergangenen Jahr registriert

Gut lachen hat Leiterin Eva Beck tatsächlich, wenn sie in die Statistik schaut: 1617 mehr Neuanmeldungen, insgesamt 135.786 Besucher. Auf den Punkt genau 469.894 Ausleihen wurden registriert. Dabei machen Tonträger (143.979) und Kinderliteratur (105.524) das Gros aus, gefolgt von Romanen (88.744) und Sachbüchern (71.434). Die e-Medien legten zwar zu (28.028), „aber sie machen mit 5,9 Prozent nur einen Bruchteil der Ausleihen aus“, so Beck. Da sage noch mal jemand, Gedrucktes sei antiquiert...

Der Bücherbus steuert unter anderem Grundschulen und Kitas in Gladbeck an. Foto: xelOliver Mengedoht / FUNKE Foto Services

Was die Chefin besonders freut: 51,1 Prozent der aktiven Besucher sind jünger als 18 Jahre. Deutlich feststellbar sei, dass gerade Schüler an der Friedrich-Ebert-Straße das Angebot stark für Gruppenarbeiten, Hausaufgaben und Co. nutzten und dort lernten. Eva Beck stellt fest: „Junge Leute nehmen die Stadtbücherei nicht nur als Bibliothek wahr, sondern als einen Ort, an dem man sich trifft. Manchmal platzen wir hier aus allen Nähten.“

Und wenn der Nachwuchs nicht in den Medientreff kommt oder kommen kann? Dann wird eben Lesefutter frei Haus geliefert. Die Bibliothek auf Rädern macht’s möglich. Der Bücherbus unter dem Kommando von Elisabeth Klapheck steuert die Grundschulen in den Stadtteilen außerhalb der Innenstadt und einige Kitas an.

Die jungen Leser liegen dem Team der Stadtbücherei besonders am Herzen

Schließlich liegen Eva Beck und ihrem Team insbesondere junge Leseratten besonders am Herzen. Damit die fantasievolle Welt des Gedruckten für Kinder und Jugendliche kein Buch mit sieben Siegeln bleibt, haben sich die Fachleute der Leseförderung verschrieben. 235 Veranstaltungen für diese Zielgruppe bot die Stadtbücherei im Jahr 2019 an, 3984 junge Gladbecker machten mit. So durften Dreikäsehochs aus Kindergärten die Bibliothek in der Innenstadt spielerisch kennen lernen. Sage und schreibe 93 altersgerechte Einführungen standen auf dem Programm – in der Stadtbücherei und im Bus. Und fast 2000 Kinder und Jugendliche gingen mit auf die Entdeckungsreise.

Unter den Teilnehmern waren sämtliche Grundschulklassen. Ziel der Kinder: ein Leseführerschein. Drittklässler ließen sich durch das Haus führen. Aber auch Fünft- bis Siebtklässler profitierten von der Stadtbücherei. Dort konnten sie Stoff aus dem Unterricht bearbeiten, sich beispielsweise mit Fabeln und Märchen befassen.

Beliebt ist das Recherche-Training „Fit für die Facharbeit“

Apropos „Unterricht“: Wie in den Vorjahren nutzten die kompletten Jahrgangsstufen 11 des Riesener-Gymnasiums und des Heisenberg-Gymnasiums das Recherche-Training „Fit für die Facharbeit“. Mitarbeiter standen in 18 Einzelveranstaltungen 181 Schülern zur Seite, verrieten Kniffe zu Informationsquellen.

Insgesamt 142 Veranstaltungen für Kinder und Jugendliche führte die Stadtbücherei durch – von B wie Bilderbuchkino über S wie Schreibwerkstatt „Eure Stadt – Eure Story“ und „Sommerleseclub“ bis Z wie Zeichenworkshop. Immer wieder ein Bestseller: die „Nacht der Bibliotheken“. Eva Beck: „Wir hatten ein volles Haus!“

Medienkompetenz Um die Gladbecker Schulen bei der Umsetzung des (verpflichtenden) Medienkompetenzrahmens NRW zu unterstützen, hat die Stadtbücherei einen Antrag auf Landesförderung in die Wege geleitet. Der Schwerpunkt liegt darauf, die Themen Robotik, Technik und Naturwissenschaften in der Bibliothek zu vermitteln. Grundschulkinder sind vor allem die Zielgruppe. Aber auch für die Unterstufe der weiterführenden Schulen sollen Angebote entwickelt werden. Die Stadtbücherei ist auch auf Facebook aktiv, Stadtbücherei Gladbeck. Mehr Infos auf stadt.buecherei-gladbeck.de.

Doch auch ältere Semester besuchten die Stadtbücherei längst nicht ausschließlich, um sich Krimis, Ratgeber und mehr aus den Regalen – 131.316 Medien umfasste der Bestand im vergangenen Jahr – zu ziehen. Die Kleinkunstreihe „Intermezzo“ mit Künstlern wie Frank Goosen und acht Ausstellungen standen ebenfalls hoch in der Publikumsgunst. Die Hälfte der 30 Vorlesepaten, die in 23 Kindertagesstätten und Schulen Mädchen und Jungen Spaß am Lesen vermittelten, „kamen in den Genuss einer Fortbildung“. Unter dem Titel „Szenische Vortragsgestaltung“ bekamen die „Bücher-Botschafter“ Tipps für ihre Einsätze. Damit zukünftig noch mehr Kinder in Gladbeck begeistert schmökern.