Gladbeck: Abiprüfungen starten unter besonderen Bedingungen

Gladbeck. Die Abiturprüfungen sind am Dienstag unter Corona-Schutzmaßnahmen gestartet. An der Ingeborg-Drewitz-Gesamtschule ging es im Fach Biologie los.

Unter Corona-Schutzmaßnahmen und damit unter besonderen Bedingungen sind am Dienstag die Abiturprüfungen in Gladbeck gestartet. Das Bild zeigt Schüler der Ingeborg-Drewitz-Gesamtschule. 29 Abiturienten schrieben dort im Fach Biologie und Technik ihre Klausuren. Nach mehreren Wochen coronabedingter Pause hatte am 23. April an den weiterführenden Schulen wieder der Unterricht für die Abschlussklassen begonnen.

IDG-Schulleiterin Alrun ten Have zog eine positive Bilanz des ersten Tages der Prüfungen. „Die Schüler waren gut drauf, ich hatte nicht den Eindruck, dass sie wahnsinnige Angst hatten.“

Die Lehrer teilen die Unterlagen mit Handschuhen aus

Die Klausuren wurden extra in den Naturwissenschaftsräumen der Schule geschrieben, da diese besonders groß sind. „Zudem gibt es dort drei Waschbecken, da können sich die Schüler bei Bedarf zwischendurch die Hände waschen“, so die Schulleiterin.

Die Lehrkräfte trugen Handschuhe, während sie die Prüfungsunterlagen an die Schüler verteilten. In den nächsten zwei Wochen werden die Abiturprüfungen nun in den weiteren Fächern geschrieben, dann folgen die mündlichen Prüfungen. (tab)