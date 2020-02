Gladbeck: Altverfahren belasten das Verwaltungsgericht

Gladbeck. Im Verwaltungsgericht Gelsenkirchen, auch für Gladbeck zuständig, wurden 2019 gut 10.000 Verfahren abgearbeitet. Doch die hohe Belastung hält an.

Weiter mit hoher Belastung arbeiten die 20 Kammern im Verwaltungsgericht Gelsenkirchen. Die Bilanz von Präsident Dr. Siegbert Gatawis ist dennoch positiv: „10.021 Verfahren konnten im Laufe des vergangenen Jahres erledigt werden. Seit vier Jahren bewegt sich die Leistung auf konstant fünfstelligem Niveau. Die Zahl liegt deutlich über den Eingängen von 7878 Verfahren.“

Gladbeck: Enormer Aufwand und viele Anhörungen verzögern oft den Entscheidungsprozess

Mit 10.624 anhängigen Rechtsstreitigkeiten ist die Verfahrenszahl indes zum dritten Jahr in Folge fünfstellig. Durchatmen können die Richterinnen und Richter bei der Bearbeitung von Asylverfahren. Erreichten das Gericht 2017 noch mehr als 11.000 Klagen, gingen die Eingänge im vergangenen Jahr auf 2240 zurück. Der enorme Aufwand, viele Anhörungen der Kläger und Recherchen im Zusammenhang mit den Klagen verzögern häufig den Entscheidungsprozess. So sind gut 5000 Asylverfahren noch nicht abgeschlossen. Immerhin, so Gatawis, seien im Vorjahr mit 4215 Verfahren annähernd doppelt so viele Asylverfahren im Vergleich zu den Eingängen erledigt worden.

In erster Linie geht es um Asylbewerber aus Afghanistan, Syrien, Irak und Iran. Bis zu acht Richter aus der Finanz-, Arbeits- und ordentlichen Gerichtsbarkeit unterstützten die Kammern im Laufe des Jahres bei der Bewältigung der Klagen. Der Präsident widersprach Darstellungen aus der Anwaltschaft, die über Nachwuchsmängel in den Gerichten berichtet hatten. Gatawis: „Wir sind nach wie vor in der Lage, unseren Personalbedarf mit hervorragend qualifizierten Kolleginnen und Kollegen zu decken.“

Siegbert Gatawis wurde im Rahmen einer Feierstunde im Kleinen Haus des Musiktheaters im Revier (MIR) in Gelsenkirchen im Jahr 2019 als neuer Präsident des Verwaltungsgerichts Gelsenkirchen eingeführt. Foto: Thomas Gödde / FUNKE Foto Services

Um die hohe Anzahl an den gesamten Verfahrensanhängen (10.624) noch zügiger bearbeiten zu können, sei das Gericht nach wie vor auf die Hilfe abgeordneter Richterinnen und Richter angewiesen. Gatawis: „Unser Ziel ist es, die Anzahl an Altverfahren so schnell wie möglich abzubauen.“

Oft tragen auch Verfahrensbeteiligte zur Verlängerung der Prozessdauer bei. Mit einer Flut von Anträgen kann sich so mancher Rechtsstreit auch über Monate oder auch Jahre hinziehen. So streiten sich die AGR (Abfallentsorgungs-Gesellschaft Ruhrgebiet) und die Stadt Castrop-Rauxel um die Höhe der Nachsorgekosten für eine längst geschlossene Deponie. Der Streitwert beträgt 20 Millionen Euro.

Eine Richterin musste wegen der komplexen Materie seit einem Jahr eigens für diesen Rechtsstreit abgestellt werden. In 35 Aktenordnern sind die Rechnungen, um deren Höhe sich die Parteien streiten, abgeheftet. Nach sechs Erörterungsterminen folgen demnächst noch weitere fünf Verhandlungstage. Ein Ende ist nicht abzusehen.

Hintergrund Hintergrund Das Verwaltungsgericht Gelsenkirchen verfügt über 67 Richterinnen- und Richter-Planstellen. 85 Mitarbeiter sind in der Verwaltung beschäftigt. Das Gericht ist auch zuständig für die Kreise Recklinghausen und Unna sowie die Städte Bochum, Bottrop, Dortmund, Essen, Gelsenkirchen und Herne. Die Eingänge an Asylverfahren erreichten im Jahr 2017 mit 11.122 Klagen den Höhepunkt. Sie gingen über 3152 im Jahr 2018 auf 2240 im vergangenen Jahr zurück. 17 der 20 Kammern bearbeiten zusätzlich auch Asylrechts-Klagen.

Umstellen müssen sich Richterschaft und Mitarbeiter in der Verwaltung demnächst durch Einführung der elektronischen Akte. Zunächst in drei Kammern, in denen Schul-, Bau- und Steuerrecht bearbeitet werden, verschwinden die Papierberge.

Richterschaft, Gerichtsverwaltung und Anwälte stellen sich um auf die elektronische Aktenbearbeitung

Auch Anwälte müssen sich auf die elektronische Aktenbearbeitung einstellen. „Alle drei Monate“, so Gatawais, „sollen weitere Kammern folgen.“ Ende 2021 könnten in Verhandlungen auf allen Richtertischen Monitore für die Akteneinsicht platziert sein. Der Präsident geht davon aus, dass sich die Prozessbeteiligten dann über einen großen Bildschirm im Sitzungssaal austauschen können.

Noch nehmen die Papierberge nicht ab, sind die Ordner noch prall gefüllt. Nicht betroffen vom elektronischen Schriftverkehr werden Kläger sein, die ohne Anwälte vor Gericht aufschlagen. Sie dürfen ihre Klage auch in Zukunft auf Papier einreichen.