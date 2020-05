Gladbeck: Auch größtes Altenheim öffnet Muttertag für Besuch

Gladbeck Das Elisabeth-Brune-Seniorenzentrum in Gladbeck beendet am Muttertag auch das Kontaktverbot. Besuchstermine werden nach Terminabsprache vergeben.

Aufgrund noch coronainfizierter Senioren müsste das Elisabeth-Brune-Seniorenzentrum der Awo die Kontaktsperre noch nicht aufheben. "Wir werden aber im Sinne unserer Bewohner die ersten Besuche von Angehörigen zum Muttertag ermöglichen", so Einrichtungsleiterin Gabriele Borchmann. Der Kontakt, in der mit 199 Bewohnern größten Gladbecker Senioreneinrichtung, erfolge "mit strengen Sicherheitsvorkehrungen in einem gesondertem, dem Altenheim vorgelagerten Bereich". Den drei infizierten und isolierten Bewohnern gehe es gut. Sie sind vom Besuchskontakt noch ausgeschlossen.

Besuchsmöglichkeit im Pagoden-Zelt

Zum Schutz der Bewohner finden die Besuche ab 10. Mai in einem Pagoden-Zelt statt, das im Außenbereich in Parkplatznähe unweit des Haupteinganges aufgebaut worden ist. "Alle Besucher sind verpflichtet, sich vorher anzumelden. Sie erhalten einen genauen Besuchstermin und werden namentlich registriert", so Gabriele Borchmann. Aufgrund der hohen Bewohneranzahl werden die Besuchszeit auf je 20 Minuten limitiert. Berührungen seien wegen der Infektionsgefahr nicht möglich. Bewohner und Besucher betreten das Zelt über strikt separierte Zugangsbereiche, die Plätze sind mit Schutzfolien getrennt. Die Besucher müssen eine eigene Maske mitbringen und dürfen ihre Angehörigen natürlich nicht aufsuchen, wenn sie grippeähnliche Symptome haben oder sogar mit dem Coronavirus infiziert sind.

Wie der Awo-Bezirksverband Westliches Westfalen als Träger mitteilt, sind in den 57 AWO‐Seniorenzentren im Zuständigkeitsbereich mit insgesamt 6.000 Bewohnern aktuell "nur noch 12 Menschen mit dem Corona‐Virus infiziert", mit sinkender Tendenz.

