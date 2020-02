Gladbeck: Auf der Flohmarktwiese kann gestöbert werden

Die Rentforter Floh(markt)wiese war auch in den Vorjahren ein Erfolg, so Quartiersmanager Norbert Dyhringer.

Gladbeck. In Rentfort findet am 14. März die inzwischen siebte Auflage der Flohmarktwiese statt. Standanmeldungen sind ab sofort möglich.

Zum inzwischen siebten Mal können Besucher am Samstag, 14. März, wieder bei der Rentforter Floh(markt)wiese auf Einkaufstour gehen. „Nachdem die bisherigen Flohmärkte ein voller Erfolg waren“, so Norbert Dyhringer, Quartiersmanager in Rentfort-Nord, „werden wir mit der Awo-Kreativgruppe nun unseren siebten Flohmarkt unter freiem Himmel organisieren.“

Professionelle Händler werden nicht dabei sein. Der Flohmarkt findet auf der Wiese vor den Häusern an der Berliner Straße 11 bis 13 (Awo-Gelände) in der Zeit zwischen 10 und 15 Uhr statt. Die Verkaufstische und Ständer müssen wie bei anderen Trödelmärkten auch, selber mitgebracht werden, so die Organisatoren. Verkauft werden kann, darf und soll aber alles, was transportiert werden kann. Wie beim letzten Mal soll es auch wieder einen Eintopf sowie Waffeln zu essen sowie kalte und warme Getränke geben.

Bei Regen findet der Flohmarkt nicht statt

Außerdem steht der Spielplatz des Awo-Kindergartens für die Besucherkinder an diesem Tag zu Verfügung, damit Eltern und Großeltern genügend Zeit zum Stöbern haben. Die Organisatoren der Rentforter Flohmarktwiese rufen Keller- und Dachbodenbesitzer auf, mitzumachen und zu verkaufen, wovon sie sich schon immer trennen, aber nicht verschenken oder gar wegwerfen wollten.

Ab sofort sind Standanmeldungen (fünf Euro/Stand) unter oder per Mail an qtm-gladbeck@awo-ww.de möglich. Die Organisatoren weisen darauf hin, dass der Flohmarkt bei Regen nicht stattfindet.