Gladbeck: Bürgermeister bittet MP Laschet um Solidarität

Auch aus Gladbeck wird der Druck auf Ministerpräsidenten Armin Laschet (CDU) erhöht. Bürgermeister Ulrich Roland und Landtagsabgeordneter Michael Hübner (SPD) appellieren jetzt mit einem Anschreiben, dass sich der Landeschef für einen kommunalen Rettungsschirm und eine solidarische Lösung der Altschuldenfrage einsetzt.

Das Land soll die Solidarpakt-Pläne des Bundesfinanzministers unterstützen

Ziel ist, dass die NRW-Landesregierung die Solidarpakt-Pläne von Bundesfinanzminister Scholz unterstützt. Konkret sprechen Roland und Hübner die Notwendigkeit für einen kommunalen Corona-Rettungsschirm, weitere Entlastung im Sozialbereich und ein Sonderprogramm für kommunale Investitionen an. Letztere beide sind Forderungen, die das Aktionsbündnis "Für die Würde unserer Städte" in ähnlicher Form bereits seit 2008 formuliert. Ein Zusammenschluss von mittlerweile bundesweit rund 70 Städten, dem Gladbeck angehört, der am Donnerstag, 4. Juni, ab 11 Uhr die Mitglieder der Landespressekonferenz in Düsseldorf über den aktuellen Sachstand informieren will.

In ihrem Anschreiben stellen Roland und Hübner fest, dass konkrete finanzielle Hilfen für

Kommunen in der Corona-Krise überlebenswichtig seien. Denn die Pandemie und ihre wirtschaftlichen Folgen mit wegbrechenden Steuereinnahmen, schrumpfendem

Gebühren- und Beitragsaufkommen stellten die Stadt Gladbeck vor große finanzielle Probleme, "die ohne Hilfe von Bund und Land nicht bewältigt werden können". Nur so könnten die für die Gesellschaft unverzichtbaren kommunalen Aufgaben auch weiter erfüllt werden. Es könne nicht sein, dass in dieser Krise allen geholfen werde, "dass Geld für nahezu jede Gruppe zur Verfügung gestellt wird, dass aber die Städte und Gemeinden als tragende Säule unserer Demokratie ‚außen vor‘ bleiben“, so der Vorwurf.

Weiterer Schulden würden bestehende Strukturprobleme vergrößern

Zwar habe die Landesregierung haushaltsrechtliche Erleichterungen und Liquiditätshilfen zugesagt, "aber bisher kein echtes Geld bereitgestellt". Fakt sei: Zusätzliche Schulden, die über 50 Jahre von der Kommune finanziert werden müssten, "sind keine Lösung für eine bereits hoch

verschuldete Stadt". Damit würden bestehenden Strukturprobleme zusätzlich vergrößert, "unsere Investitionsmöglichkeiten zu Lasten der hier lebenden Menschen und der

heimischen Wirtschaft weiter geschwächt“, mahnen Roland und Hübner.

