Stadt Gladbeck: Es bleibt beim Aus fürs tägliche Turmblasen

Gladbeck WAZ-Leser bedauert das Abschalten der täglichen Hymnen, die an das Einhalten der Corona-Regeln erinnern. Bürgermeister: Es gibt aber auch Kritik.

Am 1. Mai verstummte das tägliche Turmblasen mit Europa-Hymne und Steigerlied aus Anlass der Corona-Krise. WAZ-Leser Hermann J Kassel bedauert das, wo doch viele Gladbecker die Aktion gelobt und geschätzt hätten: Er hält es in einem Brief an Bürgermeister Roland und die WAZ angesichts erster Corona-Lockerungen eher für umso wichtiger, mit dem täglichen Musikgruß die Verhaltensmaßregeln im Bewusstsein aller zu halten.

Bürgermeister Roland schreibt dagegen in einer Anwort an Hermann J Kassel, dass sich inzwischen auch Hinweise darauf mehrten, "dass sich der ein oder andere Bürger durch die Musik gestört beziehungsweise genervt fühlt". Die Aktion lief über fünf Wochen vom Sparkassenturm aus.

Roland: Allein das Turmblasen überzeugt Regelbrecher nicht

Das Turmblasen bis zum Ende der Corona-Pandemie fortzuführen - wann immer das sein werde in 2020, 2021 oder später - sei keine Option. Der Einwand, so Roland, dass sich einige Menschen (immer noch) nicht an die Regeln halten, sei sicherlich richtig. Diese ließen sich allerdings auch über das Turmblasen nicht erreichen und überzeugen, bedauert der Bürgermeister, der das Aus des täglichen Turmblasens akzeptiert.

WAZ-Leser Kassel sieht es anders: Das Turmblasen würde nicht nur weiterhin ein Dank an die "Helden des Alltags“ sein, sondern auch der Gefahr entgegenwirken, in der Zeit erster Lockerungen einerseits und höherer Fallzahlen andererseits die Verhaltensmaßregeln nicht mehr so ernst oder wichtig zu nehmen. Zu viele Zeitgenossen seien bereits unvorsichtig geworden.