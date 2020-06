Gladbeck: Bundespolizei entdeckt vermissten Jungen im ICE

Gladbeck Ein 13-jähriger Gladbecker wurde jetzt in Begleitung eines Mädchens (15) in einem Zug entdeckt. Die Mutter hatte den Jungen vermisst gemeldet.

Wie die Bundespolizei mitteilt, wurden bereits am Freitag zwei vermisste Kinder, darunter ein Junge aus Gladbeck, in einem Schnellzug Richtung Köln aufgefunden. Bei der Fahrscheinkontrolle waren die alleinreisenden Minderjährigen aufgefallen. Die weitere Überprüfung ergab, dass der 13-jährige Gladbecker und seine Begleiterin (15) gesucht werden.

Die Ausreißer hatten wohl nicht mit einer Fahrscheinkontrolle gerechnet

Das Duo war am frühen Morgen gegen 5 Uhr in einem ICE in Richtung Köln unterwegs. Sie hätten zu dieser Uhrzeit wohl nicht mit einer Fahrscheinüberprüfung gerechnet, vermutet die Bundespolizei. Kontrolleure der Bahn hatten die Weiterfahrt untersagt und die zuständige Bundespolizei informiert, nach dem sie feststellten, dass die jungen Reisenden keine Fahrscheine vorweisen konnten. Im Kölner Hauptbahnhof angekommen stellte sich dann bei der weiteren Überprüfung heraus, dass der Junge Gladbecker von seiner Mutter und seine Begleiterin von einer Jugendeinrichtung aus Neuss als vermisst gemeldet waren.

Das Duo wurde daraufhin durch die Bundespolizei in Gewahrsam genommen. Da die Ausreißer nicht kurzfristig abgeholt werden konnten, organisierten die Beamten eine Schlafgelegenheit in einer Jugendschutzeinrichtung der Stadt Köln. Der 13-jährige Gladbecker wurde am Folgetag seiner Mutter übergeben.

