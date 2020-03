Gladbeck: Coronavirus beim Frauenfrühstück nur ein Randthema

Selbst das Corona-Virus konnte nur wenige Gladbeckerinnen davon abhalten, am Samstagvormittag die Mathias-Jakobs-Stadthalle aufzusuchen, um am traditionellen Frauenfrühstück verschiedener Kirchengemeinden in Gladbeck teilzunehmen. So war auch in diesem Jahr die Gladbecker Stadthalle mit mehr als 400 Teilnehmerinnen nahezu voll besetzt. „Wir haben wohl darüber nachgedacht, die Veranstaltung abzusagen“, berichtet Organisatorin Renate Salinga, aber dann sei ihr und ihrem Team dies als „zu kurzfristig“ erschienen, wenngleich einige Angemeldete einen Rückzieher gemacht hatten. Die Veranstaltung stand unter dem Leitmotiv „Die Jahreszeiten im Leben einer Frau“, ein Thema, dem sich die Referentin, Sigrun Bode vom Bibellesebund Gütersloh, widmete.

Am Buffet konnte sich leckere Zutaten für das Frühstück im Frauenkreis auf den Teller gelegt werden. Foto: Joachim Kleine-Büning / FUNKE Foto Services

Doch bevor es zu ihrem Vortrag kam, gab es – schon traditionell - ein Rahmenprogramm. Es wurde gesungen, gerätselt und dann – nach einem Gebet - endlich für nur sieben Euro pro Person ausgiebig gefrühstückt. Die Geräuschkulisse war beträchtlich und sie zeugte auch vom dringenden Bedürfnis vieler, sich im Gespräch mitzuteilen. Sie wollen mit dieser Veranstaltung „Impulse für das Alltagsleben“ aussenden, sagen die Organisatorinnen. Und das scheint ihnen gut zu gelingen, wie viele Teilnehmerinnen bestätigten. Monika Heß (71) aus Zweckel ist schon lange dabei: „Ich habe hier einige gute Bekannte gewonnen“, berichtete sie, „man erzählt sich, was einem inzwischen so passiert ist und in vielem, was hier gesagt wird, erkennt man sich wieder.“ Außerdem gefalle ihr das gemeinsame Singen sehr gut.

Beim Sketch wurde das Tragen knallroter Stöckelschuhe amüsant diskutiert

Während die Frauen frühstückten, wurde die Bühne in der Stadthalle „möbliert“, denn gleich sollte „das Anspiel“ folgen, ein Sketch, der auf unterhaltsame Weise inhaltlich zum jeweiligen Thema hinführen soll. Zuständig dafür sind Jörg und Sieglinde Nendza. „Jahreszeiten im Leben einer Frau“ wurde zwischen den beiden am Beispiel knallroter High Heels diskutiert, mit denen Sieglinde gestürzt war. Dies sei nur etwas „für junge, schlanke Beine“, wusste ihr Ehemann und empfahl seiner Frau – zur großen Heiterkeit des Publikums – die Marke „Waldläufer“, da sie nun mal in „reiferem Alter“ sei. Das wollte sie so nicht stehen lassen: „Ich habe keine Falten, nur Hautknicke“. Die beiden Darsteller wurden mit viel Beifall bedacht.

Referentin Sigrun Bode musizierte vor ihrem Referat auf dem Akkordeon. Foto: Joachim Kleine-Büning / FUNKE Foto Services

Nachdenklicher ging es im Vortrag von Sigrun Bode zu, beim Bibellesebund ehemalige Referentin für Frauen und Senioren. Sie verglich die verschiedenen Lebensalter der Frau mit dem Wechsel der Jahreszeiten in der Natur, von der erwachenden Natur im Frühling bis zu den Herbst- und Winterstürmen. Bode warb für „die Auseinandersetzung mit der fünften Jahreszeit, „einer neuen Quelle“. Dass sie damit das Leben nach dem Tode meinte, erschloss sich gegen Ende ihres Vortrages.

Frauen fühlen sich durch den Impulsvortrag für den Alltag gestärkt

„Für mich ist das Referat das Wichtigste bei diesem Frühstück“, erklärte Christiane Berger (54), „ich fühle mich definitiv gestärkt nach diesem Vormittag.“ Für ihre Freundin, Patricia Schmidt (60), ist es wichtig, dass „die Themen unter die Haut gehen“ und es dabei nicht „zu christlich“ zugehe. Und so verließen die Frühstücksfrauen nach zweieinhalb Stunden und einem letzten Lied gestärkt und fröhlich die Stadthalle. „Bis zum nächsten Mal“ riefen sich einige zu. Das wird im November der Fall sein.