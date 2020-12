Gladbeck: Das Rote Kreuz hatte an Weihnachten gut zu tun

Gladbeck Sämtliche Teams des DRK Gladbeck war an den Feiertagen im Einsatz. Sie leisteten auch spontane Hilfe beim Unfall an der Europastraße.

Das Deutsche Rote Kreuz bilanziert ein "anderes Weihnachten 2020" als in den Vorjahren, so Wilhelm Walter, Chef des DRK Gladbeck, in einer Mitteilung. Es sei schon deshalb anders gewesen, weil alle Einsätze unter den besonderen Hygiene- und Schutzbestimmungen durchgeführt werden mussten. Aber es kamen auch besondere Einsätze hinzu.

Im Bereich Hausnotruf, so Walter, verzeichnete das DRK Gladbeck 32 Hausnotrufeinsätze - vom Sturz in der Wohnung bis zur Türöffnung durch die Feuerwehr. Bezugspersonen von den Teilnehmern im Hausnotrufdienst wurden 41mal kontaktiert - um Benachrichtigungen über erfolgte Einsätze oder auch Nachfragen durchzuführen.

Rotes Kreuz war für Sterilgut-Transporte unterwegs

In fünf Fällen wurde der Rettungsdienst nachgefordert, um den Transport in das Krankenhaus durchzuführen. Der medizinische Transportdienst des DRK Gladbeck musste 23mal ausrücken und diagnostische Proben und Blutkonserven zu den Krankenhäusern befördern.

Da auch über die Feiertage Not-Operationen durchgeführt wurden, musste das DRK-Team mehrmals Sterilgutcontainer von den Krankenhäusern zu einer zentralen Sterilguteinrichtung zur Aufbereitung fahren. Auch die Essensversorgung der Krankenhäuser im Verbund der Katholischen Kliniken Emscher Lippe erfolgte über die Feiertage problemlos und störungsfrei.

DRK-Mitarbeiter halfen spontan beim Unfall auf der Europastraße

Am ersten Weihnachtstag gegen 20 Uhr, berichtet DRK-Chef Walter, wurde eine Rettungshundestaffel alarmiert für eine Flächensuche nach einer vermissten Person in Ahlen. Als die ehrenamtlichen Einsatzkräfte auf dem Weg waren, erhielt die DRK Service- und Notrufzentrale Gladbeck den Anruf, dass die vermisste Person gefunden wurde. Der Einsatz wurde daraufhin abgebrochen.

Zur Hilfe eilten DRK-Mitarbeiter am ersten Weihnachtstag bei dem schweren Verkehrsunfall auf der Europastraße - in unmittelbarer Nähe zum DRK-Zentrum. DRK-Helfer leisteten Erste Hilfe und verständigten umgehend die Polizei und den Rettungsdienst.

Zum DRK-Testzentrum kamen 135 Besucher

Ins DRK-Testzentrum für die Gladbecker Pflegeeinrichtungen kamen an den Weihnachtstagen, bilanziert Walter weiter, 135 Besucher zum Schnelltest. Die Mitarbeiter im Testzentrum an der Bottroper Straße freuten sich über Worte des Dankes von den Besuchern. Walter: "Das war für die Helfer eine schöne Bestätigung ihrer Arbeit." Aber auch am Telefon gingen Lob und Dank fürs DRK-Team ein. "Darüber haben wir uns gefreut", so der DRK-Chef.

