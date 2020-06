Gladbeck: Der Mai war im Emschergebiet deutlich zu trocken

Gladbeck Die Emschergenossenschaft meldet, dass im Monat Mai auch in Gladbeck zu wenig Regen gefallen ist. Das hat Auswirkungen auf die Pflanzenwelt.

Die Emschergenossenschaft hat ihre Niederschlagsdaten für den Monat Mai ausgewertet. Demnach ist im Emscher-Lippe-Gebiet viel zu wenig Regen gefallen.

Der dritttrockenste Mai seit Aufzeichnungsbeginn

In der Region sei dies der dritttrockenste Mai seit Aufzeichnungsbeginn. Im Durchschnitt wurden im vergangenen Monat lediglich 12,5 Millimeter Niederschlag pro Quadratmeter registriert, womit ein weiterer Monat deutlich zu trocken ausgefallen sei. Vor dem Hintergrund des langjährigen Mittelwertes (1891-2010) in Höhe von 61 Millimetern entspreche dies einer Abweichung von minus 80 Prozent. In Rangzahlen ausgedrückt befindet sich der Mai 2020 damit auf Rang Drei der trockensten Mai-Monate – auf Rang Zwei steht das Jahr 1901 (12 mm) und auf Rang Eins das Jahr 1989 (11 mm).

Unter Berücksichtigung der Monate März und April fielen im Frühling 2020 nur knapp 53 Prozent des üblichen Niederschlages. Aufgrund der nun schon seit zwei Monaten anhaltenden gravierenden Trockenheit seien die negativen Auswirkungen auf die Pflanzen vielerorts unverkennbar.

