Kräfte der Feuerwehr Gladbeck unterstützten ihre Kollegen in Gescher, um den Brand eines Futtermittelsilos zu bekämpfen.

Feuerwehr Gladbeck: Die Feuerwehr Gladbeck hilft Kollegen in Gescher

Gladbeck. Gladbecker Feuerwehrleute rückten zu einem Silobrand in den Kreis Borken aus. Ihr Einsatz in Gescher dauerte insgesamt vier Stunden.

Die Feuerwehr Gladbeck hat ihre Kollegen in Gescher im Kreis Borken bei einem Einsatz unterstützt. Dort war am Montag nachmittags ein Futtermittelsilo in Brand geraten.

Gladbeck: Die Feuerwehr unterstützen die Kollegen mit einem Kalt-Schneid-System

Der örtliche Einsatzleiter wollte den Speicher mit Stickstoff inertisieren, also eine explosionsfähige Atmosphäre verhindern. Um diese Maßnahme durchführen zu können, wurde die Feuerwehr Gladbeck zur überörtlichen Hilfeleistung mit ihrem Kalt-Schneid-System angefordert. Geschickt wurden daraufhin zwei Fahrzeuge und sechs Einsatzkräfte in die rund 50 Kilometer entfernte Stadt.

Nach einem insgesamt vierstündigen Einsatz, bei dem mit dem Spezialgerät eine Öffnung in die doppelwandige Silowand geschnitten wurde, kehrten die Feuerwehrleute gegen 22 Uhr zum Standort zurück. Während der gesamten Einsatzdauer stellten Kräfte des Löschzuges Gladbeck-Mitte den Grundschutz für das Stadtgebiet sicher.