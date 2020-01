Gladbeck. In Gladbeck hat sich die Grüne Jugend neu gegründet. Die drei Gründungsmitglieder hoffen auf viele weitere, die sich engagieren möchten.

Gladbeck: Die Grüne Jugend hat sich neu gegründet

Auf einer Mitgliederversammlung hat sich am Mittwoch die Grüne Jugend in Gladbeck neu gegründet. „Wir haben in den letzten Monaten einige neue und vor allem jüngere Mitglieder gewonnen, so dass die Neugründung nun möglich war“, sagt Ninja Lenz, Stadtverbandsvorsitzende der Grünen. „Wir freuen uns total, weil die jungen Leute echt super motiviert sind.“

Unter dem Motto „die Grünen Zwanziger“ wollen Nick Steinbrich, Paulina Schneider und Piet Blanc nun ins neue Jahrzehnt starten und hoffen, dass sich noch viele weitere junge Gladbecker anschließen, so die Grünen. Bei der Grünen Jugend können alle bis zum 28. Geburtstag mitmachen. Der Instagram-Account (gruenejugendgladbeck) ist eingerichtet. Auf diesem Weg können Interessierte Kontakt aufnehmen.