Gladbeck: Die Podologie beschäftigt eine ganze Familie

Wenn es in diesen Zeiten nicht etwas makaber wäre, könnte man sagen: Eine ganze Familie ist infiziert. Nein, nicht vom Coronavirus. Ein Vater hat seine drei Söhne mit dem „Podologie-Virus“ angesteckt, einen nach dem anderen.

Auch die Tochter arbeitet mit in der medizinischen Fußpflegepraxis

Und damit nicht genug. Die Tochter arbeitet auch mit in der medizinischen Fußpflegepraxis, kümmert sich um die Buchführung und die Termine, und Ehefrau Beate sorgt für Sauberkeit, hübsche Dekoration und Wohlfühlatmosphäre.

Vater Ludger Getschmann hat das Familienunternehmen gegründet Foto: Lutz von Staegmann / FUNKE Foto Services

Getschmann heißt diese Familie, bei der sich beruflich alles um gepflegte und gesunde Füße dreht – obwohl Vater Ludger (61) und die Söhne Daniel (38), Matthias (37) und Alexander (35) früher in anderen Berufen aktiv waren. Der Senior arbeitete viele Jahre als Masseur im Elisabeth-Brune-Seniorenzentrum. Als die Abteilung geschlossen wurde, bot ihm die Awo an, als Altenpfleger, als Hausmeister oder als Podologe, medizinischer Fußpfleger also, im Haus zu bleiben.

Er entschied sich für den letzten Vorschlag, absolvierte eine zweijährige Ausbildung und machte sich 2005 am Brune-Zentrum selbstständig. Dort kümmert er sich nicht nur im die Füße der Bewohner, der Kundenkreis auch außerhalb der Einrichtung wuchs kontinuierlich. Bald kamen nicht nur Patienten mit einer ärztlichen Verordnung, deren Füße medizinisch versorgt werden müssen, weil sie beispielsweise an Diabetes leiden, auch die kosmetische Fußpflege wurde immer stärker nachgefragt.

Sohn Daniel Getschmann ist seit 2006 in der Praxis mit dabei

Ludger Getschmann brauchte Verstärkung. Gut, dass der älteste Sohn Daniel schon in den Startlöchern stand. Weil er nach einem Bandscheibenvorfall als Schlosser nicht mehr arbeiten konnte, hatte er sich entschieden, es dem Vater gleichzutun. 2006, nach dreijähriger berufsbegleitender Ausbildung, stieg er in die Praxis in Rentfort-Nord ein.

Eine Familiensache: Judith Brunke sowie Alexander, Daniel, Matthias und Ludger Getschmann arbeiten alle gemeinsam in den podologischen Fachpraxen der Famiie. Foto: Lutz von Staegmann / FUNKE Foto Services

„Mein Traumberuf war das damals nicht“, räumt Daniel ein, „aber man kann sein Geld damit verdienen.“ Jetzt, 14 Jahre später, sieht er das ganz anders, kann sich nichts Besseres mehr vorstellen. Alexander Getschmann, der jüngste Sohn, arbeitete als Erzieher in einem Kinderheim. „Ein psychisch sehr belastender Job“, sagt er rückblickend. Er dachte über Alternativen nach, verwarf seinen Plan zu studieren schnell wieder und entschied sich stattdessen, naja, für eine nebenberufliche Ausbildung zum Podologen eben.

2016 eröffneten Daniel und Alexander eine zweite Praxis an der Feldhauser Straße in Zweckel. Der Start war nicht ganz einfach, schließlich mussten zwei Familien von den Einnahmen leben. „Aber wir hatten das große Plus, dass wir Kunden aus Vaters Praxis mitnehmen könnten, also nicht bei Null anfangen mussten“, sagt Alexander. Und bald florierten auch in Zweckel die Geschäfte. Terminkoordination und Buchführung schafften Alexander und Daniel nicht mehr nebenher. Da kam ihre Schwester Judith Brunke ins Spiel. Die gelernte Bürokauffrau kündigte ihren Job in Herne und hält seitdem ihren Brüdern den Rücken für das Wesentliche frei. Für kurze Zeit half sie auch als kosmetische Fußpflegerin aus, was schon nach achttägiger „Ausbildung“ möglich ist, aber dafür blieb schon bald keine Zeit mehr. „Ich habe genug Anderes zu tun.“

Im Mai legte Matthias Getschmann das Staatsexamen an einer Podologie-Fachschule ab

Und dann ist da noch Matthias Getschmann. Er hatte als examinierter Altenpfleger schon eine gute Karriere hingelegt, sich zum Praxisanleiter weitergebildet, war also zuständig für den Berufsnachwuchs, machte eine zweite Weiterbildung zum Wohnbereichsleiter – und entschloss sich dann, den gleichen Weg zu gehen wie der Vater und die Brüder. Er arbeitete weiter im Seniorenheim und besuchte parallel eine Podologie-Fachschule, beschäftigte sich mit krankhaft veränderten Nägeln, mit Fehlstellungen und Nagelschnitt, büffelte Dermatologie, Arzneimittellehre, Anatomie, Hygiene . . .

Ein systemrelevanter Beruf In der Corona-Krise hat das Familienunternehmen zwar Umsatzrückgänge hinnehmen müssen, kam aber trotzdem recht gut über die Runden, weil rund zwei Drittel der Kunden mit ärztlicher Verordnung kommen, und die durften durchgehend behandelt werden. Ludger Getschmann: „Wir gehören zu den systemrelevanten Berufen. Denn wenn man einen Diabetiker nicht regelmäßig behandelt, kann das im Extremfall eine Zeh-Amputation zur Folge haben. In podologischen Praxen gelten sehr strenge Hygienevorschriften. Nasen-Mund-Schutz tragen wir ohnehin bei der Arbeit, und es gibt einen Hygieneraum, in dem die Bestecke nach jeder Behandlung desinfiziert und sterilisiert werden.“

Drei Jahre später, genau am 9. Mai 2020, konnte er nach bestandenem Staatsexamen sein Zeugnis in Empfang nehmen – als Jahrgangsbester von 25 Kollegen. Und er stieg mit in die Praxis der Brüder ein. Zwei Praxen, vier Podologen und eine enge Zusammenarbeit. „Wir sind ständig in Verbindung, tauschen uns aus. Wir sind nur räumlich getrennt“, beschreibt Matthias das gute Miteinander. „Es macht einfach riesigen Spaß, gemeinsam tätig zu sein“, sagen alle übereinstimmend.