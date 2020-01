Gladbeck. In Gladbeck befindet sich ein neuer Paketshop der Post an der Heinrichstraße 43. Stadtweit gibt es aktuell insgesamt sechs Standorte.

Gladbeck: Die Post richtet einen weiteren Paketshop ein

Die Deutsche Post hat einen neuen Paketshop in Gladbeck eingerichtet. Er befindet sich im Kiosk Haupt, Heinrichstraße 43 (Ost). Der Shop ist zu folgenden Zeiten geöffnet: montags bis freitags, 6 bis 20 Uhr, samstags 7 bis 20 Uhr sowie sonntags, 8 bis 20 Uhr. Der neue Shop bietet die Annahme von frankierten Päckchen, Paketen und Retouren.

Gladbeck: Stadtweit existieren aktuell sechs Standorte für Paketshops

Damit baut die Deutsche Post DHL Group die Zahl ihrer Standorte für die Paketeinlieferung weiter aus. In Gladbeck gibt es weitere Shops an folgenden Adressen: Wielandstraße 36 (Butendorf), Kiebitzheidestraße 48 (Butendorf), Horster Straße 152 (Brauck), Scheideweg 100 (Zweckel) und Roßheidestraße 73 (Brauck). „Für die Kunden werden neben den Filialen, Packstationen und Paketboxen so neue Standorte geschaffen, an denen sie ihre Pakete schnell und problemlos einliefern können“, so Unternehmenssprecherin Britta Töllner.

Die Deutsche Post richtete bisher mehr als 11.000 zusätzliche Paketshops ein. Damit verfügt das Unternehmen aktuell über rund 27.000 Paketannahmestellen bundesweit. Töllner: „Ähnlich wie bei den Partner-Filialen und Verkaufspunkten setzt die Deutsche Post DHL Group bei den neuen Paketshops auf die partnerschaftliche Zusammenarbeit mit Kaufleuten im Einzelhandel und deren Kundenorientierung, verbunden mit entsprechenden Öffnungszeiten des lokalen Handels.“

Zudem haben Privatkunden die Möglichkeit, frankierte Päckchen, Pakete sowie Retouren ihrem Zusteller mitzugeben: „Dabei entstehen keinerlei weitere Zusatzkosten.“ Geschäftsleute, die Interesse an einem DHL-Paketshop haben, können sich im Internet informieren und bewerben unter www.deutschepost.de/partner-werden.

Unter https://standorte.deutschepost.de/ finden die Kunden alle Standorte der Filialen, DHL-Paketshops inklusive Öffnungszeiten anhand einer Karte aufgezeigt. Standorte von Briefkästen,deren Leerungszeiten sowie die Standorte der rund um die Uhr verfügbaren Packstationen und Paketboxen sind dort ebenfalls zu ermitteln.